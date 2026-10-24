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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Finali, Gara 1 AM-LC: Lewandowski infermabile, domina e vince gara 1

Dopo la pole position ottenuta in mattinata, Lewandowski è riuscito a ripetersi in gara 1, ottenendo il successo nella corsa valevole per le World Finals Lamborghini, categoria AM/LC. Nonostante una SC a ricompattare il gruppo nel finale e una penalità, il polacco è riuscito a spuntarla su Knoll-Kuppens. Completa il podio Holguin.

Mattia Bonalume

Pubblicato: 24 ott 2026, 13:51

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#16 Andrzej Lewandowski, Auto Sport Racing Service

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Doppietta per Lewandowski! Questa volta non sul rettangolo di gioco, ma in pista, a Monza. Non stiamo parlando di Robert, ex attaccante del Bayern Monaco, tra le altre, ma di Andrzej, che gareggia per il team ASR nella categoria AM-LC, in occasione delle Finali Mondiali Lamborghini.

Il polacco, che in mattinata aveva ottenuto la Pole Position per entrambe le gare previste per questo weekend, è riuscito a concretizzare quanto cominciato nelle qualificazioni, dominando la corsa e portando al traguardo, al primo posto, la Huracan del team ASR.

Lewandowski, oltre a sfoggiare, dagli onboard, un sorriso a 32 denti nell’affrontare le curve del tracciato brianzolo, ha dimostrato in pieno la sua competitività, conducendo la gara dall’inizio alla fine, tranne una breve interruzione di leadership durante la finestra dei pit stop. Schivato il pericolo della prima variante in partenza, l’alfiere della ASR ha mantenuto il ritmo del 48 basso per tutta la gara.

L’ultimo spavento verso fine gara, con l’ingresso della Safety Car a ricompattare il gruppo per l’ultimo paio di giri. Andrzej ha dovuto guadagnare un margine sufficiente per spuntarla nonostante una penalità di 1 secondo per non aver rispettato il tempo di pit stop di 93 secondi.

Il #16 ha chiuso davanti a Staab (Precision Performance Motorsport), che, però, è stato retrocesso in sesta posizione a causa di una penalità di 5 secondi, aggiunta al suo tempo finale. Knoll, subentrato a Kuppers durante la giostra dei pit stop, è così riuscito a conquistare il secondo posto.

A giovare della penalità di Staab è stato il suo compagno di squadra Holguin, che ha così conquistato il gradino più basso del podio.

Dietro di lui Giannone (Automobili Tricolore) e Bullock per XO9 Racing. Settima piazza per Neuls, canadese di TR3 Racing. A seguire la coppia belga di Lemeret e Gillion (CMR). Nono il miglior classificato della categoria LC, Bolduc (Topp Racing).

Chiudono la Top 10 Morillo e Whiting (SP Motorsports). Gara 2 scatterà alle 11.05 di domenica.

Di seguito la classifica punti delle due classi (AM e LC):

CLASSIFICA AM

1 - Lewandowski 17 punti

2 - Knoll-Kuppens 12

3 - Holguin 10

4 - Giannoni 8

5 - Bullock 6

6 - Staab 5

7 - Neuls 4

8 - Gillion/Lemeret 3

9 - Fitzpatrick/Schwartz 2

10 - Morillo/Whiting 1

CLASSIFICA LC

1 - Bolduc 16

2 - Gosselin 12

3 - D.Privitelio/L.Privitelio 11

4 - Koebbe 8

5 - Tang 6

6 - Roberts 5

7 - Turzo 4

8 - Ostergaard/Moller Deman 3

9 - Touchette 2

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