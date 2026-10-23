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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni

Bella rimonta della coppia di Leipert che guida la doppietta davanti ai compagni di squadra Stati/Leitch, il KO di Fraboni al via incorona il duo di DL. In PRO/AM sorridono Biglieri/Moretti, AM a Lewandowski. Ostergaard/Moller Demant Campioni della LC grazie al podio in rimonta.

Francesco Corghi

Pubblicato: 23 ott 2026, 11:49

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Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Matias Salonen ed Henri Tuomaala conquistano il successo in Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa, che a Monza incorona Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta Campioni 2026 della classifica PRO.

La corsa è stata molto movimentata, complice una fastidiosa ed intermittente pioggerellina che ha iniziato a cadere qualche minuto prima del via sull'asfalto brianzolo, tanto che nel giro di formazione Patric Fraboni è finito a muro in uscita dalla 'Ascari', dicendo addio alle speranze di titolo e, di fatto, chiudendo la partita in favore di Iaquinta/Gilardoni.

La prima metà è stata caratterizzata dalla Safety Car, che dopo una serie di giri aveva dato il via libera per correre, salvo poi tornare in azione a causa delle uscite di pista di Alessio Ruffini (ASR), Philip Tang (DL Racing) ed Euan Hankey (VSR), restando in pista addirittura fino a 22' dal termine, quando è stata aperta la finestra per effettuare le soste.

Dopo una dominio iniziale di Marzio Moretti davanti a Nicolas Stati, la classifica è cambiata parecchio nella girandola dei pit-stop, dove anche chi aveva provato a partire con le gomme da pioggia è passato a quelle da asciutto.

Al comando è balzata la Huracán #88 di Tuomaala/Salonen, che nella parte iniziale si trovava in sesta posizione, completando una risalita che vale alla Leipert Motorsport una doppietta, dato che Stati/Leitch hanno mantenuto il secondo posto generale.

Sul podio troviamo pure Berreby/Giraud con la Huracán di Villorba, seguiti dai compagni di squadra Strignano/Pujatti, mentre Leitzke Grotta/Spina (Oregon Team) recuperano fino alla Top5.

Moretti e Paolo Biglieri scendono invece sesti, ma possono festeggiare il successo in Classe PRO/AM davanti a Cristovao/Levet (VSR) e Astafjev/Cecotto (Invictus Corse), che hanno chiuso al nono e decimo posto assoluto.

Davanti a loro si piazzano Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing) e Volfe/Balestriero (Leipert Motorsport).

Iaquinta/Gilardoni, partiti dal fondo dello schieramento a causa di un problema alla pompa della benzina accusato in Qualifica 2, erano riusciti a recuperare fino al 14° posto, ma una sanzione di 10" per infrazione al pit-stop da parte di DL Racing.

Nonostante un testacoda alla 'Roggia', Andrzej Lewandowski riesce ad aggiudicarsi il successo in Classe AM con la Huracán della ASR, precedendo Knoll/Kuppens (Micanek Motorsport) e Lémeret/Gillion (CMR).

In Classe Lamborghini Cup, Claude-Yves Gosselin (Villorba Corse) ha la meglio di Ostergaard/Moller Demant (DC Motorsport), laureatisi Campioni di categoria, al termine di una seconda parte di gara molto combattuta che ha visto Adalberto Bapstista (Oregon) giungere terzo.

LAMBORGHINI ST EUROPA - Monza: Classifica Gara 2

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