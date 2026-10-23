Gara

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Asia, Gara 2: Trionfano Li/Sherlock, Tregurtha è campione in volata su Sceats/Wisniewski

Sherlock/Li vincono sotto la pioggia per Bundang by Racegraph. Tregurtha, in coppia con Cecotto, chiude secondo ed è campione per la categoria PRO. In PRO/AM festeggiano Kingsford/Van Der Drift, AM a Buncharoen. Fuori dal podio Weerabornwornpong, che trionfa in LC.

Mattia Bonalume

Pubblicato: 23 ott 2026, 15:14

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#203 Batmobile Racing, William Tregurtha, Jonathan Cecotto

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Zhincong Li e Titus Sherlock chiudono primi gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Asia. La coppia di Racegraph ha completato un’ottima rimonta dalla sesta casella, nonostante abbia concluso con una penalità di 5 secondi, per aver effettuato un rientro in pista scorretto dopo un lungo alla Roggia.

Tregurtha, in coppia con Cecotto, sulla Huracan di Batmobile Racing chiude secondo ed è campione. Il britannico ha chiuso davanti alla vettura rivale in campionato di VSR, guidata da Sceats e Wisniewski, dopo una lotta entusiasmante.

La corsa è scattata sotto regime di safety car, a causa dell’abbondante pioggia caduta sul tracciato brianzolo nel primo pomeriggio. La vettura di sicurezza ha lasciato gara libera ai piloti dopo quattro giri.

Prima parte di gara dominata da Van Der Drift, che scattava dalla pole position per il Team VSR. Il neozelandese ha chiuso il primo stint in testa, dopo una strenua resistenza nei confronti di Cecotto.

Il monegasco ha lasciato il sedile al compagno di squadra Tregurtha in seconda posizione. Il pilota della Batmobile Racing è stato costretto a

difendersi dai rivali in campionato di VSR, in grado di recuperare diversi secondi grazie ad un undercut ben riuscito.

A quel punto è salito in cattedra Sherlock, che ha preso il testimone dal compagno recuperando diverse posizioni e si è ritrovato in testa dopo una serrata lotta con Tregurtha e Couto, con la vettura di quest’ultimo finita in barriera a Lesmo 2 dopo un contatto.

Vanificato dal compagno il grande lavoro di Van der Drift, con Kingsford che ha concluso in sesta piazza dopo aver perso numerose posizioni.

La gara si è animata negli ultimi giri, con diversi errori dovuti alle condizioni di pista difficili, con l’asfalto decisamente bagnato nelle prime due varianti. A quel punto, la sfida per il campionata si è fatta interessante, con Wisniewski che ha provato più volte l’attacco su Tregurtha, senza, però, riuscire a portare a termine il sorpasso sul rivale, che sarebbe valsa la prima piazza nella serie. I due hanno chiuso in volata, pagando nove secondi da Sherlock, diventati quattro dopo la penalità di 5 secondi.

Ai piedi del podio Weeraborwornpong (Siamgas Corse), che ha trionfato nella categoria LC. Quinta posizione per Buncharoen (True Vision Motorsport), campione di categoria AM. In PRO AM, si sono laureati campioni Van der Drift e Kingsford (VSR), nonostante la prestazione non brillante del secondo, che ha chiuso sesto.

A domani l’appuntamento con le finali, che vedranno protagoniste le diverse categorie.

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