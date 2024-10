Lamborghini | Michelotto-Frassineti non sbagliano in Gara 1 a Barcellona

Mattia Michelotto ed Andrea Frassineti non sbagliano nulla e conquistano meritatamente la vittoria in Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo a Barcellona.

La coppia di VSR è stata perfetta, cosa che non si può dire dei loro rivali, a cominciare dal poleman Amaury Bonduel (BDR-Grupo Prom), che al via è arrivato lungo in curva 1 e non è passato nella via di fuga prevista dalla direzione gara, oltre i birilli che preservano il tracciato dai tagli, così come Alberto Di Folco.

Ad entrambi sono stati comminati 20" di penalità e a nulla sono valsi gli sforzi per cercare di guadagnare terreno, anche perché nel finale una Safety Car mandata in azione per in incidente nelle retrovie fino a 2' dal termine ha tenuto il gruppo compatto, dunque alla ripartenza l'ottimo Frassineti non ha dovuto far altro che tenere i nervi saldi e rimanere al proprio posto dietro a Bonduel.

Il secondo gradino del podio se lo vanno a prendere Soderstrom/Ali con la ST di Target Competition, mentre i pimanti Maloigne/Dimitrov (Iron Lynx) completano la Top3 tutta PRO dopo aver combattuto con tenacia.

Egor Orudzhev (ART-Line) e Amati/Salmenautio (Iron Lynx) chiudono in Top5, questi ultimi precedendo i compagni di squadra Lefterov/Bostandjev, con Rodrigo Testa (DL Racing) che rimonta alla grande e porta a casa un bel settimo posto, complice anche il ritiro nel finale di Sebastian Balthasar che lo precedeva.

Ottavi Geraci/Caglioni (Oregon), seguiti da Quentin Antonel, giornata da dimenticare per Stephane Tribaudini che mentre combatteva per la Top5 in avvio di gara ha riportato la foratura della posteriore sinistra.

In Classe PRO/AM un problema all'alternatore beffa nella seconda parte di gara Pietro Perolini, dopo che Kevin Gilardoni era riuscito a tenere il primato senza troppi patemi. Con il KO della ST #14 di Oregon, la vittoria finisce nelle mani di Leitch/McIntosh (Leipert Motorsport), che si erano piazzati secondi al via e sotto la bandiera a scacchi completano la Top10 generale precedendo in categoria Nahra/Enjalbert (Pegasus Racing) e Meyuhas/Kuppens (Boutsen VDS), bravi a resistere a Pavlovic/Ruffini (ASR).

In AM CUP Adrian Lewandowski sfrutta al meglio la tempistica di sosta per balzare davanti e regalare ad ASR il primato, battendo Nigel Bailly (ART-Line) e Stéphan Guerin (Schumacher CLRT), anc'esso punito con 20" per il dritto al via come Bonduel perdendo un potenziale primato.

In LAMBORGHINI CUP sono Matic/Biglieri (ASR) a festeggiare davanti a Shota Abkhazava (ART-Line) - autore di un errore in curva 1 dal quale si è ripreso benissimo - ed Alfredo Hernandez Ortega (BDR-Grupo Prom), mentre masticano amaro con il quarto posto Donovan e Luciano Privitelio (Rexal Villorba), così come Karim Ojjeh (Aggressive Team), punito con un Drive Through per velocità superata in pit-lane e colpito pure da una foratura, mentre K.O. per incidente John Seale (Iron Lynx).