Lamborghini | Ingresso libero alle World Finals di Vallelunga

A dieci anni dalla prima edizione, tornano all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga le Lamborghini World Finals, atto conclusivo della stagione agonistica 2023 per il monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese.

L’ingresso è libero e per poter accedere al paddock è sufficiente registrarsi al link: https://ticket.vallelunga.it/it/lambo-st-xwf23/individual-registration

Per i gruppi sino a dieci persone basta una sola registrazione al link https://ticket.vallelunga.it/it/lambo-xwf23/group-registration. Non è invece necessario registrare i minori di 12 anni.

Oltre ad assistere alle gare dalle tribune, si potrà entrare nel paddock per ammirare da vicino le 85 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 (un record) delle tre serie continentali (Europa, Asia e America) e la Hypercar SC63 LMDh che debutterà il prossimo anno nel WEC e nella serie IMSA. All’interno dei box è stata predisposta anche una zona per i simulatori.

Bus navetta elettrici segno di attenzione alla sostenibilità ambientale

Le Lamborghini World Finals sono anche all’insegna della sostenibilità: per gli spostamenti dai parcheggi al paddock è in funzione un servizio navetta con minibus elettrici Tecnobus in collaborazione con il Comune di Cisterna.

L’impiego di questi mezzi è un segno dell’attenzione dell’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga sull’importante argomento della sostenibilità ambientale.

Vincitori e programma

Oggi intanto i francesi Julien Piguet e Alban Varutti hanno vinto gara 2 della serie europea riservata ai piloti non professionisti (AM), mentre il nostro Gabriel Randone ha conquistato il campionato.

La Lamborghini Cup è stata conquistata dall’equipaggio formato da Luciano e Donovan Privitelio, padre e figlio, decimi assoluti. Successo nella serie europea Pro del neozelandese Brendon Leitch terzo alle spalle delle coppie Soderstrom-Alì e Balthasar-Moretti.

Daniel Formal e Kyle Marcelli hanno conquistato il titolo americano Pro, quello asiatico, sempre Pro è andato invece ai neozelandesi Marco Giltrap e Chris Van der Gritf.

Il programma prevede per sabato mattina le sessioni di qualifica delle World Finals Lamborghini, seguite da Gara 1 della Am-Lamborghini Cup (14.35) e della Pro-Pro Am (15.55). Domenica Gara 2 della Am-Lamborghini Cup prenderà il via alle 11.55 e quella della Pro-Pro Am alle 14.50.

Photo by: Autodromo Vallelunga Scuole in visita alle Lamborghini World Finals

La 3a media di Campagnano a lezione di automobilismo

Una giornata dietro le quinte delle Lamborghini World Finals ad ammirare le Huracàn Super Trofeo EVO2: un venerdì da ricordare, magari in futuro anche argomento di un tema scolastico, quello di circa 80 studenti di terza media dell’Istituto Comprensivo Campagnano di Roma.

Ragazze e ragazzi hanno compiuto un giro esplorativo delle strutture dell’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, sostando nel paddock, in questo fine settimana popolato da un centinaio di supercar della Casa di Sant’Agata

Bolognese provenienti da ogni continente per l’atto conclusivo della stagione. Lì gli studenti hanno potuto ammirare anche la Hypercar SC63 che la Lamborghini schiererà il prossimo anno nel WEC, il Mondiale di durata e nella serie nordamericana IMSA e hanno poi incontrato alcuni tecnici della Lamborghini che hanno illustrato le caratteristiche di vetture e campionato.

Prima di tornare a scuola c’è stata anche l’opportunità di assistere ad alcuni fasi della gara dalla tribuna. Nei giorni scorsi era toccato ai loro compagni delle classi prime e seconde dello stesso Istituto.

La presenza delle scuole all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga è in realtà una consuetudine e fa parte di un progetto di avvicinamento alle giovani generazioni al mondo dei motori, non solo agonistico.

Il giro esplorativo contempla oltre alla possibilità di vedere dal vivo la direzione gara con la sala dei monitor, che è la regia delle gare, e il Centro di Guida Sicura ACI Sara, dove ai ragazzi si accenna alle prime ma importanti informazioni sul corretto comportamento da tenere quando si è per strada a piedi, in bici o con mezzi a motore.