Lamborghini | Il Super Trofeo Europa approda al Nürburgring

Il Lamborghini Super Trofeo Europa fa rotta verso il Nürburgring, che questo fine settimana (26-28 luglio) ospita il quarto dei sei appuntamenti del calendario. Sui 5,1 km del tracciato tedesco, la serie continentale riservata alle vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese vi approda per la dodicesima volta, inaugurando la fase due della stagione.

Dopo i primi tre round di Imola, Spa-Francorchamps e Le Mans, tutti in abbinamento con il Mondiale FIA WEC, il campionato monomarca che vede protagoniste le Huracán Super Trofeo EVO2 ritorna a disputarsi nello stesso week-end del GT World Challenge Europe, per affrontare successivamente la tappa di Barcellona in programma a ottobre e quella di Jerez de la Frontera, dove si svolgeranno a metà novembre anche le World Finals Lamborghini 2024.

Ali-Söderström cercano una conferma nella classe PRO

A presentarsi in Germania da leader della Pro sono Largim Ali e Oliver Söderström. I due scandinavi del team Target Racing hanno conquistato una vittoria nella prima gara di Imola, a cui hanno fatto seguito due secondi piazzamenti, incluso quello ottenuto nel più recente round di Le Mans, dove sono balzati anche in testa nella loro classe.

Con tre successi di fila, uno messo a segno a Imola e i due di Spa, Amaury Bonduel proverà tuttavia a riprendersi lo scettro. Il belga della BDR Competition by Grupo Prom è l'uomo delle pole (cinque in totale) ed in classifica si trova attualmente secondo con un divario di appena 1,5 punti.

Terzo, ma distanziato di 22 lunghezze dalla vetta, è il binomio dell'Oregon Team formato da Leonardo Caglioni ed Enzo Geraci, che puntano a ritornare su quel podio su cui sono saliti ad inizio stagione centrando un terzo posto.

Subito dietro, a quota 23,5 punti c'è Mattia Michelotto, al Nürburgring già vittorioso nel 2023 ed il quale ha rotto il ghiaccio sul circuito de la Sarthe conquistando con i colori del team VSR il suo primo successo di quest'anno. Il padovano sul tracciato tedesco verrà affiancato per la prima volta dal pilota britannico Micah Stanley.

A completare la top-5 c'è l'equipaggio del team Leipert Motorsport composto da Jacob Riegel e Sebastian Balthasar, che sulla propria pista di casa puntano in alto. A proposito di piloti tedeschi, al Nürburgring è atteso anche Maximilian Paul, quest'anno impegnato nel DTM e pronto ad alternarsi con il 17enne Giuseppe Guirreri sulla Huracán Super Trofeo EVO2 della GG Motorsport.

Rientro invece per il campione Pro 2021 Kevin Gilardoni, che prende il posto di Davide Roda su un'altra delle vetture dell'Oregon Team per affiancare Pietro Perolini.

#6 VSR, Lamborghini ST EVO2: Mattia Michelotto Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Formanek-Rosina guidano nella PRO-AM una classifica cortissima

Niente di nuovo nella Pro-Am, con Bronek Formanek e Stefan Rosina ancora leader della classifica dopo la tappa di Le Mans dello scorso giugno. L'equipaggio del team Micanek Motorsport powered by Buggyra deve tuttavia fare i conti con Renaud Kuppens e Roee Meyuhas (Boutsen VDS), che in Francia hanno ottenuto un terzo posto recuperando quattro punti e riducendo il loro gap a 2,5 lunghezze.

Subito dietro, a quota 41, segue il binomio dell'Iron Lynx composto da Claude-Yves Gosselin e Joran Leneutre. Più distanziato il duo della ASR, Miloš Pavlovic-Alessio Ruffini.

Una vittoria a testa fino ad ora anche per Andrea Frassineti e Ignazio Zanon, i quali si sono imposti a Spa con il team VSR, e l'equipaggio della Pegasus Racing formato dai transalpini Dimitri Enjalbert e Anthony Nahra, profeti in patria a Le Mans.

Azione in pista Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Randazzo-Tribaudini davanti a tutti nella classe Am

Rivoluzione nella classe Am dopo la tappa di Le Mans, in seguito all'incidente avuto da Roda nelle libere che ha impedito al pilota comasco e al suo compagno Perolini di prendere il via e difendere così la leadership della classifica.

Classifica in cui sono balzati in testa Piergiacomo Randazzo e Stéphane Tribaudini, con VSR protagonisti di un trend positivo inaugurato a Spa con una vittoria ed un terzo piazzamento e proseguito sul circuito de la Sarthe, dove per loro è arrivato un secondo posto. Alle loro spalle, a 8,5 punti è risalito Nigel Bailly.

Il pilota belga della ART-Line, alla sua seconda stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa in cui ha conquistato la prima vittoria a Imola ad aprile, precede a sua volta di un punto e mezzo Huilin Han (Target Racing), che dopo essere salito in due occasioni sul podio adesso ha nel mirino il suo primo successo.

Successo che viceversa hanno già conquistato quest'anno, oltre a Perolini-Roda, anche Stéphan Guerin, autore di una vittoria a Spa con il team Schumacher CLRT, e Marco Gersager, con il team GM Motorsport a segno nella gara di Le Mans.

Partenza Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini Cup nel segno di Biglieri-Matic

L'appuntamento di Le Mans ha visto la leadership della Lamborghini Cup passare dalle mani di Holger Harmsen, con la GT3 Poland autore di una vittoria e in totale quattro volte sul podio, a quelle del binomio della ASR formato da Paolo Biglieri e Petar Matic, lo scorso anno proprio al Nürburgring a segno in entrambe le gare.

Questi ultimi hanno conquistato in Francia il loro secondo successo di fila, nonché punti importanti che adesso li collocano davanti al tedesco con un margine di 4,5 lunghezze.

Quattro punti dieto c'è Charlie Martin, assieme a Jason Keats già a segno a Imola con la Huracán Super Trofeo EVO2 del Brutal Fish Racing Team e al Nürburgring affiancata da John Seale su una vettura dell’Iron Lynx. Un successo fino ad ora anche per Shota Abkhazava (ART-Line), che si è imposto sempre nell'apertura del Santerno, mentre Luciano e Donovan Privitelio, nell'ordine padre e figlio, completano con la Rexal Villorba Corse le prime cinque posizioni della classifica.

Partenza Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Il programma

A dare il via al week-end del Nürburgring saranno le due sessioni di prove libere di venerdì da un'ora ciascuna, con il semaforo verde in corsia box a partire dalle 10.10 e 14.50.

I due turni di qualifica di 20 minuti inizieranno sabato alle 12.15, seguiti dalla prima delle due gare di 50 minuti in programma dalle 16.05.

Gara 2 scatterà infine domenica alle 11.35. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse ed in diretta tv su Sky Sport.