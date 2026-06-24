Lamborghini | Il Super Trofeo Europa approda a Spa per il giro di boa della stagione

Con una situazione più che mai aperta nelle varie classi, con tre di queste che vede i primi due equipaggi separati solamente da un punto, il monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 affronta in Belgio il terzo dei sei doppi appuntamenti del calendario e lo fa nella stessa settimana della 24 Ore di Spa che lo scorso anno vide la Casa di Sant’Agata Bolognese conquistare uno storico successo con il Grasser Racing Team.

A presentarsi nelle vesti di leader della Pro è l’equipaggio del team DL Racing formato da Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta, i quali hanno consolidato il proprio primato salendo sul podio quattro volte su quattro ed ottenendo una vittoria al Paul Ricard.

Grazie al doppio successo conquistato a Imola, Silas Rytter e Patrik Fraboni (Oregon Team) seguono da vicino, separati di quattro punti. Dietro di loro, con un gap di appena due lunghezze, occupa il terzo posto il binomio della Rexal Villorba Corse formato da Nicholas Pujatti e Benedetto Strignano, primi in Francia nella gara inaugurale e autori inoltre di due secondi piazzamenti.

Quarti sono Matias Salonen e Henri Tuomaala, i quali vantano un margine di cinque punti rispetto ai compagni di squadra del team Leipert Motorsport, Axel Bengtsson e Månz Thalin. L’altro binomio dell’Oregon Team composto dai due rookie Rogério Grotta e Alfio Andrea Spina, protagonisti sul circuito del Santerno, si trova a un solo punto dai due svedesi, mentre Nathanaël Berreby e Hugo Giraud (Rexal Villorba Corse) seguono a ulteriori quattro lunghezze di distanza.

Nella Pro-Am davanti a tutti c’è il duo del team Micanek Motorsport powered by Buggyra formato da Bronislav Formanek e Anthony Pretorius, i quali hanno monopolizzato il round del Paul Ricard lo scorso aprile e conquistato un altro podio a Imola. Soltanto un punto li separa adesso da Josef Knopp e Pietro Perolini, con i colori dell'Oregon Team, autori di un ottimo weekend sul circuito del Santerno dove si sono imposti in Gara 1.

Questi ultimi a loro volta vantano una sola lunghezza su Paolo Biglieri e Marzio Moretti (ASR), che al loro attivo hanno nell’ordine due terzi e due secondi piazzamenti e i quali devono guardarsi alle loro spalle dai compagni di squadra Miloš Pavlović e Alessio Ruffini, a segno nella più recente gara di Imola.

Tra le novità di Spa c’è inoltre il ritorno del neozelandese Brendon Leitch, campione Pro nel 2023, che si alternerà al volante di una vettura del team Leipert Motorsport con l’americano Donald Yount; sempre con la squadra tedesca, l’altro neozelandese Chris van der Drift (due volte vincitore del titolo Pro del Lamborghini Super Trofeo Asia) si darà il cambio con il malese Hairie Zairel Oh.

Rientro anche per ART-Line con la consolidata coppia Shota Abkhazava-Egor Orudzhev, che nel 2025 ha conquistato il successo nelle Lamborghini World Finals.

Un punto di vantaggio anche nella classe Am per Grzegorz Moczulski (GT3 Poland), che guida con una vittoria ed un secondo posto la classifica davanti all’equipaggio del team Micanek Motorsport powered by Buggyra formato da Jakub Knoll e Renaud Kuppens, in cerca del loro primo successo.

Occhi puntati anche su CMR, che schiera il binomio belga formato da Stéphane Lemeret e Rodrigue Gillion e un’altra vettura per Frédéric Bouvy (anche lui belga). Debutto infine con Leipert Motorsport per l’australiano Todd Kingsford.

Ancora un solo punto nella Lamborghini Cup a separare il leader Adalberto Baptista (Oregon Team), reduce dal suo primo successo della stagione conquistato nella seconda gara di Imola, dal francese della Rexal Villorba Corse, Claude-Yves Gosselin.

Appena dietro, distanziato di sei lunghezze, c’è Petar Matić, che a propria volta ha un punto di vantaggio sul compagno di squadra del team ASR, Umar Abdullah Basalamah. Francesco Turzo (DL Racing) ambisce invece al suo primo podio ed occupa attualmente la quinta posizione a pari punti con l'equipaggio danese della DC Motorsport composto da Peder Demand Møller e Nina Østergaard, a segno al Paul Ricard. Atteso tra i protagonisti anche Holger Harmsen (GT3 Poland).

Il programma del weekend inizierà già da giovedì con i due turni di prove libere della durata di un’ora ciascuno in programma a partire dalle 9:00 e dalle 14:10. Venerdì, dalle 11:20 alle 12:10, si svolgeranno le qualifiche, mentre la prima delle due gare di 50 minuti scatterà alle 17:10. Gara 2 prenderà infine il via sabato alle 12:10 e precederà la partenza della 24 Ore di Spa riservata alle vetture GT3.

Entrambe le gare del Lamborghini Super Trofeo Europa verranno trasmesse in live streaming sul canale ufficiale YouTube di Lamborghini Squadra Corse e in diretta su Sky Arena.