Lamborghini | Il Super Trofeo Asia riparte nel 2023 con 6 eventi

Il Lamborghini Super Trofeo Asia riparte nel 2023, proponendo un calendario di sei doppi appuntamenti. Dopo tre anni di stop, dovuti alla situazione sanitaria internazionale, la serie riprende a pieno ritmo per affrontare la sua nona edizione (la prima con le Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2), facendo tappa in due continenti e cinque differenti paesi, senza considerare l'ultimo round che si svolgerà come da tradizione in occasione delle Lamborghini Grand Finals.

Ad ospitare il round inaugurale, nel primo fine settimana di maggio, sarà il circuito di Sepang. Quasi un appuntamento simbolico, dal momento che la prima gara in assoluto del Lamborghini Super Trofeo Asia si disputò proprio sul tracciato malese il 26 maggio del 2012.

Nel week-end del 9/11 giugno, il monomarca riservato alle vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese approderà in Australia per la prima volta nella storia, sugli oltre sette chilometri del The Bend Motorsport Park che sorge nelle vicinanze di Adelaide.

A metà luglio ci si sposterà al Fuji, in Giappone, tracciato che dal 2012 al 2019 ha ininterrottamente ospitato tutte le edizioni della serie. Nel mese di agosto il campionato giungerà sul tracciato sudcoreano dell'Everland Speedway, prima della trasferta cinese di Shanghai in programma a settembre. L'ultima tappa è quindi prevista nello stesso fine settimana delle finali Lamborghini, la cui collocazione e data verranno ufficializzate a breve.

Fino a oggi, nel Lamborghini Super Trofeo Asia hanno corso 254 piloti di 30 differenti nazionalità, con una media di partecipanti in costante crescita. Novantasei le gare disputate, su 18 circuiti, per un totale di 76 ore e 42 minuti. Numeri sempre in salita, con uno schieramento record atteso per il prossimo anno.

Dalla sua prima edizione, il Lamborghini Super Trofeo Asia ha laureato 30 differenti campioni. Gli ultimi a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro, nel 2019, sono stati Evan Chen e Chris van der Drift (Pro), Toshiyuki Ochiai e Afiq Yazid (Pro-Am), Huilin Han (Am) e Clement Li (Lamborghini Cup), con tutti i titoli che per l'occasione furono assegnati nel conclusivo appuntamento di Jerez de la Frontera, in Spagna.

Il Lamborghini Super Trofeo Asia si svolgerà parallelamente alle altre due serie continentali che si disputano in Europa e Nord America.

Lamborghini Super Trofeo Asia - Calendario 2023

Round 1: Sepang (Malesia), 5-7 maggio

Round 2: Adelaide (Australia), 9-11 giugno

Round 3: Fuji (Giappone), 14-16 luglio

Round 4: Everland Speedway (Corea del Sud) 18-20 agosto

Round 5: Shanghai (Cina) 8-10 settembre

Round 6: Da stabilire