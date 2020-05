Lamborghini: il nuovo calendario del Super Trofeo North America

Dopo aver annunciato i piani per la stagione 2020 del Super Trofeo Europe, Lamborghini Squadra Corse ha comunicato anche quello che sarà il nuovo calendario del Super Trofeo North America che nel corso dell'anno sarà supporto degli eventi delle serie IMSA.

Rispetto a quanto annunciato prima della pandemia di Coronavirus che ha costretto tutto il mondo a fermarsi, abbiamo alcuni cambiamenti importanti. Per motivi logistici e organizzativi, non c'è stato modo di recuperare le date di Virginia International Raceway, Toronto e Barber Motorsports Park, quest'ultima inizialmente prevista come il primo round e poi saltato per ovvi motivi legati al COVID-19, ma ci sono comunque le novità di St. Petersburg e Sebring.

Si comincerà all'inizio di agosto con la tappa a Road America in supporto della NASCAR Xfinity, per poi trasferirsi dopo un mese al WeatherTech Raceway di Laguna Seca. Altro mese di stop prima di giungere al doppio appuntamento di ottobre tra Watkins Glen e il weekend sul cittadino di St. Pete con la IndyCar Series.

Infine il prestigiosissimo appuntamento di metà novembre vedrà i protagonisti del monomarca del Toro di Sant'Agata Bolognese condividere la scena del Sebring International Raceway coi protagonisti della 12h.

Il format di gara per i vari fine settimana prevede come sempre due corse da 50 minuti l'una, per un totale di 10 round da disputarsi in questa particolare stagione.

Come già noto, non avranno luogo le Lamborghini World Finals previste a Misano nel prossimo ottobre, sia per via di motivi logistici e organizzativi legati ai calendari completamente stravolti, che per la decisione di cancellare la stagione 2020 del Super Trofeo Asia.

Quest'anno, infatti, non sarà possibile vedere le Huracán dell'estremo oriente in pista a contendersi il relativo titolo proprio per la pandemia, ma si sta comunque cercando di organizzare qualche gara nei weekend assieme al GT World Challenge Asia collaborando con il suo promoter, SRO Motorsport.

Lamborghini Super Trofeo North America - Calendario 2020 rivisto

6-8 agosto — Road America (con NASCAR Xfinity)

4-6 settembre — Laguna Seca (con IMSA WeatherTech SportsCar Championship)

2-4 ottobre — Watkins Glen (con IMSA WeatherTech SportsCar Championship)

23-25 ottobre — St. Petersburg (con IndyCar Series)

13-15 novembre — Sebring (con IMSA WeatherTech SportsCar Championship)