Lamborghini | Il diluvio ferma Gara 2 di Spa, punteggi dimezzati

Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa a Spa-Francorchamps è stata fermata dopo soli 4 giri, per altro percorsi dietro alla Safety Car visto il diluvio che imperversa sulle Ardenne.

Il monomarca della Casa del Toro ha provato a fare sì che si disputasse il secondo round belga, ma purtroppo è apparso evidente fin da subito che le condizioni del tracciato non erano delle migliori.

Fra l'altro con la tragica morte di Dilano Van'T Hoff nell'incidente che ha macchiato la gara di Formula Regional European Championship, nessuno vuole giustamente prendersi più rischi e dopo 4 tornate alle spalle della vettura di sicurezza è arrivata la definitiva bandiera rossa.

La classifica è stata ufficializzata secondo l'ordine di quel momento - che a parte per un paio di auto non era cambiata rispetto alla griglia di partenza - decidendo però di assegnare punteggi dimezzati per il campionato.

Il successo PRO va a Cédric Wauters (Totaalplan Racing) davanti a Brendon Leich (Leipert Motorsport), mentre con il terzo posto generale Liberati/Ryba (Brutal Fish) si impongono in Classe PRO-AM, seguiti da Orudzhev/Abkhazawa (ART-Line).

In Top5 generale ecco Moretti/Balthasar (Oregon Team), terzi PRO, mentre il podio PRO-AM lo completano Guerin/Maloigne con la Super Trofeo EVO2 di Arkadia Racing.

Nelle altre categorie, in AM Cup vince Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) su Feligioni/Kuppens (Boutsen VDS) e Anapoli/Randazzo (VSR), con la LC che vede imporsi il solito duo formato da Donovan e Luciano Privitelio (Iron Lynx) su Biglieri/Matic (Bonaldi) e Gerard Van Der Horst.