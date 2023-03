Lamborghini: il calendario 2023 del programma Essenza SCV12 Club

Carica lettore audio

Svelata al pubblico per la prima volta nel 2020, la Lamborghini Essenza SCV12 è una vettura pensata esclusivamente per l'utilizzo in pista e dedicata ai clienti che vogliono vivere l'esperienza "arrive and drive", su cinque dei più prestigiosi tracciati a livello continentale.

Il primo appuntamento si svolgerà dal 4 al 5 giugno al Paul Ricard, in Francia. La tappa successiva, quattro settimane dopo, è quella belga di Spa-Francorchamps, tracciato storico e ricco di fascino, che nello stesso week end ospiterà la 24 Ore riservata alle vetture GT3. Alla fine di luglio, le Essenza SCV12 saranno le protagoniste sulla pista del Nürburgring, in Germania, per poi spostarsi a inizio ottobre sul circuito spagnolo di Barcellona.

Tutte e quattro le tappe si svolgeranno nel contesto dello GT1 Sports Club organizzato da SRO Motorsports Group. A queste si aggiunge infine un quinto evento, in programma il 18 e 19 novembre sul tracciato romano di Vallelunga, in occasione della decima edizione delle Grand Finals Lamborghini, dove proseguiranno le celebrazioni in calendario per i 60 anni della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Ciascun evento si svolgerà su due giorni, con il supporto e l'assistenza dello staff tecnico e degli ingegneri Squadra Corse. Tutti i clienti avranno a loro disposizione uno spazio di tempo riservato alla guida in pista, sempre seguiti dal test driver di Lamborghini Squadra Corse, Raffaele Giammaria, con il supporto dei Factory Drivers della Casa di Sant'Agata Bolognese. A completare il pacchetto, Lamborghini Squadra Corse metterà a loro disposizione una hospitality dedicata.

La Lamborghini Essenza SCV12 è una hypercar non omologata per utilizzo stradale spinta da un motore V12 aspirato, in grado di erogare una potenza di 830 cv, con una downforce massima di 1200 kg alla velocità di 250 km/h. Equipaggiata con un cambio sequenziale a sei marce, è dotata di un telaio interamente realizzato in fibra di carbonio con rinforzi strutturali per garantire una maggiore sicurezza. Dotata di freni ABS, possiede un sistema di sospensioni push rod e cerchi in magnesio.

Calendario 2023 Lamborghini Essenza SCV12

4-5 giugno - Paul Ricard (Francia)

29 giugno-1 luglio - Spa-Francorchamps (Belgio)

30-31 luglio - Nürburgring (Germania)

1-2 ottobre - Barcellona (Spagna)

18-19 novembre - Vallelunga (Italia)

