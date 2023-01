Lamborghini: Hankook nuovo fornitore di gomme per Squadra Corse

Carica lettore audio

Lamborghini Squadra Corse annuncia una partnership pluriennale con Hankook. Il marchio coreano diventa fornitore unico degli pneumatici a di tutte e tre le serie continentali del Lamborghini Super Trofeo: Europa, Asia e Nord America.

Il lavoro di sviluppo in pista in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse ha portato allo sviluppo del nuovo Hankook Ventus Race, appositamente ideato per l'impiego sulle Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2.

La Casa di pneumatici inoltre sarà presente ad ogni appuntamento del Lamborghini Super Trofeo a livello globale con un proprio "Hankook Village", per garantire in loco un supporto tecnico ai team partecipanti.

Forte di un'esperienza pluridecennale nel motorsport, Hankook è diventata un nome di riferimento in vari campionati internazionali sia in pista che nei rally, inclusi ABB FIA Formula E World Championship dalla stagione 2022-2023, 24H Series, ADAC TCR Germany e TCR Italy, oltre allo Junior European Rally Championship.

"Siamo entusiasti di iniziare questa nuova collaborazione insieme ad un partner tecnico del valore di Hankook - ha commentato Giorgio Sanna, Capo del Motorsport di Lamborghini - Siamo altresì certi che la piattaforma del Lamborghini Super Trofeo sia il primo step per una partnership tecnica a lungo termine che porterà risultati importanti per entrambe le parti".

"Naturalmente guardiamo anche con molto interesse alla gara della serie asiatica che si disputerà nella Corea del Sud, in un week end particolarmente significativo per questo inedito impegno congiunto tra Lamborghini Squadra Corse e Hankook".

Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe, ha aggiunto: "La collaborazione con il Lamborghini Super Trofeo, vede Hankook aggiungere un nome importante e tre serie entusiasmanti al proprio portfolio internazionale nell'ambito del motorsport. Un altro passo che rafforzerà ulteriormente il nostro marchio premium nel 2023 e anche oltre".

Manfred Sandbichler, Direttore di Hankook Motorsport Europa, commenta: "Siamo orgogliosi di essere partner in queste serie internazionali di alto livello, proprio a partire dall'anno in cui Lamborghini celebra il suo 60° anniversario; una collaborazione che desideriamo espandere nei prossimi anni".

"Il nostro pneumatico Ventus Race di nuova concezione, con il suo mono-compound, è stato progettato come versione media in modo da potere sfruttare tutto il suo potenziale a diverse temperature su un'ampia gamma di piste".

"I nostri ingegneri e tecnici Hankook saranno a disposizione per dare aiuto e consigli ai piloti e team impegnati in tutti i continenti. Non vedo l'ora di vivere una stagione entusiasmante che culminerà con la finale di Vallelunga".

