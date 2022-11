Lamborghini Grand Finals | Gara 1 AM-LC a Lewandowski e Stewart

Carica lettore audio

Andrzej Lewandowski e Slade Stewart si aggiudicano rispettivamente la vittoria in Classe AM e Lamborghini Cup in Gara 1 delle Grand Finals del Super Trofeo che si disputano in questo fine settimana a Portimao.

Subito due brividi alla partenza, quando nei contatti delle prime curve Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) - partito dalla prima fila - finisce in testacoda al centro della curva 3 seminando il panico tra chi sopraggiungeva, mentre Cedric Leimer si prende con Claude Senhoreti (MCR Racing), il quale finisce in sabbia causando l'ingresso della Safety Car, col pilota di Autovitesse ai box.

L'auto di sicurezza esce di scena al giro 3 e Jordan O'Brien prova subito a prendere il largo nei confronti degli inseguitori, ma in ANSA Motorsport attendono fino all'ultimo per effettuare il pit-stop e dare il volante a Ron Atapattu, e questo dà modo a Lewandowski di salire al comando dopo la chiusura della finestra.

L'alfiere della VSR ha un ottimo passo, ma al giro 17 c'è un contatto a centro gruppo che vede Cyril Leimer andare in testacoda e fermarsi in traiettoria; essendo anche controsole in una parte in salita, alcuni lo evitano miracolosamente, ma Bart Collins (MCR Racing) non ce la fa e centra in pieno nel posteriore l'auto della Autovitesse.

Detriti ovunque e Safety Car che deve rientrare in pista, ma con 6' sul cronometro la direzione gara preferisce sospendere il tutto con la bandiera rossa, sancendo quindi il successo assoluto e in Classe AM di Lewandowski, davanti a Nikko Reger/David Staab (PPM), autori di una corsa mantenendo fin da subito il secondo posto, e Shehan Chandrasoma (MCR Raing).

#114 Flying Lizard Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Slade Stewart Photo by: AG Photo

Un Drive Through per superamento del limite di velocità in corsia box, convertito con 40" aggiunti sul tempo di gara, fanno scivolare Stéphane Guerin (Arkadia Racing) dal quarto posto fuori dalla zona punti, per cui in Top5 salgono Alex Au (Dream Racing Motorsport) e Atapattu/O'Brien.

Sesto si piazza Raffaele Giannoni (Automobile Tricolore), seguito da Shota Abkhazawa (Artline Team Georgia) e dall'ottimo Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team), autore di una bellissima rimonta dal 19° posto.

La Top10 generale annovera anche Randy Sellari (Wayne Taylor Racing) e Rindone, che dopo la disavventura del primo giro almeno riagguanta la zona punti come magra consolazione.

Anche Luciano e Donovan Privitelio vengono sanzionati con 40" per aver violato il limite di velocità in corsia box, dunque la vittoria in Classe LC finisce nelle mani di Slade Stewart (Flying Lizard Motorsports), coi portacolori del team Rexal FFF che perde pure il podio, sul quale salgono François e Benoit Semoulin (SemSpeed) e Jason Gagne-Keats/Charlie Martin (Dream Racing Motorsport).

La Top5 del gruppo vede anche Van der Horst Gerard Van der Horst e i Privitelio, con sesti Ofir Levy/Jon Hirshberg (US RaceTronics) davanti a Kurt Wagner/Libor Dvoracek (Micanek Motorsport), Fred Roberts (NTE Sport) - punito con 5" per una toccata con Audrius Butkevicius nella prima metà di gara - e Alfredo Hernandez Ortega (BDR Competition).

LAMBORGHINI GRAND FINALS: Gara 1 AM-LC