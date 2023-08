Lamborghini | Giltrap-Van Der Drift Campioni PRO del Super Trofeo Asia

La coppia si è dimostrata inarrestabile sulla Huracán Super Trofeo EVO2, conquistando la vittoria assoluta in entrambe le gare da 50 minuti e costruendo un vantaggio inattaccabile a quattro gare dal termine.

C'è stato motivo di festeggiare anche tra i fan coreani quando gli idoli locali Brian Lee e John Kwon hanno continuato a divertirsi nella loro prima stagione di competizioni internazionali, conquistando il podio assoluto in Gara 1 con il team SQDA-GRIT Motorsport sulla vettura griffata Lamborghini Seoul.

Van der Drift e Giltrap hanno ottenuto la loro sesta vittoria PRO della stagione in Gara 1, tagliando il traguardo davanti ai rivali di Classe Liang Jiatong e Chen Wei'an (Harmony Racing). Kwon e Lee hanno continuato la loro impressionante stagione di debutto nelle competizioni internazionali con il terzo posto assoluto, centrando la loro quarta vittoria AM.

Mikko Nässi e Ni Weiliang (Safehouse) hanno vinto la PRO-AM con il mezzo iscritto da Lamborghini Nagoya dopo il ritiro degli autori della pole e leader della corsa Dan Wells e Oscar Lee armati della Lamborghini di Osaka DW Evans GT. Supachai Weeraborwornpong (Siamgas Corse) ha vinto in Lamborghini Cup, balzando in testa alla classifica di classe dopo Gara 1.

ST Asia 2023 Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Nella seconda gara del fine settimana, Jonathan Cecotto (TRT Racing) è partito dalla pole e ha condotto lo stint di apertura, prima che Giltrap strappasse il comando al compagno di squadra del venezuelano Li Qiang. In una straordinaria rimonta dopo il ritiro in Gara 1, il duo del team DW Evans GT in lizza per la PRO-AM si è classificato secondo assoluto e primo di classe.

Mikko Nässi e Ni Weiliang, iscritti alla PRO-AM con Safehouse Racing, hanno conquistato l'ultimo posto assoluto sul podio, secondi di classe. Pasarit Promsombat e Aniwat Lommahadthai di Absolute Racing hanno vinto la AM, perdendo per un soffio il podio generale classificandosi quarti, mentre Supachai ha firmato un'altra vittoria delin la Lamborghini Cup per Siamgas Corse.

Classifiche

Con quattro gare da affrontare e il titolo PRO deciso, tutti gli occhi sono ora puntati sui titoli PRO-AM, AM e Lamborghini Cup. Oscar Lee e Wells guidano la classe PRO-AM con 16 punti di vantaggio su Nässi e Ni. Solo quattro punti separano la coppia coreana composta da Lee e Kwon e i tailandesi Promsombat e Lommahadthai. Supachai ha otto punti di vantaggio nella Lamborghini Cup, davanti a Kumar Prabakaran.

Mentre la stagione 2023 si avvia verso il suo emozionante finale, il quinto e ultimo round della stagione 2023 del Lamborghini Super Trofeo Asia seguirà a breve quando il campionato tornerà nella sede del motorsport cinese, lo Shanghai International Circuit, dall’8 al 10 settembre. Il sesto round si svolgerà nell'ambito delle Lamborghini Grand Finals sul Circuito di Vallelunga il 18 e 19 novembre.