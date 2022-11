Lamborghini | Gara 2 USA: grande assolo di Spinelli-Taurino

Carica lettore audio

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Nell'ultima manche della stagione 2022 del Lamborghini Super Trofeo 2022, sezione North America, Loris Spinelli e Giano Taurino hanno colto una strepitosa vittoria sul tracciato di Portimao, terminando la stagione in maniera perfetta.

La prima parte di gara, però, aveva visto protagonista Nelson Piquet Jr. Il brasiliano, partito dalla pole, ha gestito perfettamente la gara sino all'incidente di Offir Levy (US RaceTronics). Il pilota americano ha perso il controllo della sua Huracan poco dopo uno scollinamento, al giro 7, finendo per sbattere contro le barriere.

Questo ha costretto la direzione gara a mandare in pista la Safety Car e, inevitabilmente, Piquet ha visto azzerarsi tutti i vantaggi che era riuscito a costruire sino a quel momento. La vettura di sicurezza è rimasta in pista per diversi giri per permettere ai commissari di pista di spostare la Huracan di Levy e sistemare le barriere danneggiate nell'impatto.

Per questo motivo la finestra di 10 minuti per effettuare il pit stop è stata ritardata. Una volta sistemate le barriere, la Safety Car è rientrata e la pit lane è stata riaperta. Giano Taurino, che sino a quel momento era riuscito a rimanere al terzo posto dopo un'ottima partenza e un bel doppio sorpasso alla curva 5, ha lasciato il posto a Loris Spinelli. E quella è stata la mossa decisiva.

#130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr Photo by: AG Photo

Spinelli, rientrato in pista, ha potuto spingere molto forte effettuando una sorta di undercut nei confronti di Piquet, rientrato un giro più tardi. A quel punto Piquet si è trovato alle spalle non solo di Spinelli, ma anche di Danny Formal (Wayne Taylor Racing). Formal è riuscito a restare vicino a Spinelli per un po', ma poi l'italiano ha rotto gli indugi e ha vinto con un distacco di 5"5 sul primo dei rivali.

Per Piquet, invece, le cose sono ulteriormente peggiorate al giro 23, ovvero a pochi minuti dal termine delle ostilità: Patrick Kujala, pilota del team US RaceTronics, lo ha superato di slancio grazie a un passo migliore del brasiliano. Però il finlandese è stato autore di troppe infrazioni legate ai track limits. Per questo motivo i commissari di gara gli hanno inflitto 5" di penalità facendogli perdere il terzo posto finale, tornato nelle mani di dell'ex pilota di F1.

Quinto posto per Edoardo Liberati, pilota di Dream Racing Motorsport, capace di mettersi alle spalle Luke Berkeley e RIchard Antinucci (equipaggio del team Taurino Racing). John Dubets e Bryson Lew hanno trionfato nella categoria PRO-AM davanti a Bryan Ortiz e Sebastian Carazo (PPM Team).

Da segnalare la vittoria di Shehan Chandrasoma, nuovo campione della classe AM. Il pilota del team MCR Racing era alla prima partecipazione a Portimao e la sua prestazione è stata comunque degna di nota, avendo vinto la gara di categoria.

Gioia anche per Slade Stewart, capace di trionfare nella classe Lamborghini Cup pur essendo arrivato terzo di classe e 20esimo assoluto. Per la cronaca, la vittoria di classe in questa gara 2 è finita nelle mani di Fred Roberts (NTE Sport).

Lamborghini Super Trofeo North America 2022 - Portimao - Race 2

CLASSIFICA FINALE