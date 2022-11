Lamborghini | Gara 2 EU: nona sinfonia per Spinelli-Weering

Carica lettore audio

Con una rimonta spaziale, Loris Spinelli e Max Weering trionfano in Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa a Portimao ottenendo la nona vittoria stagionale, battendo le Iron Dames sotto il bel sole che finalmente è uscito sull'Autodromo dell'Algarve.

Al via subito una carambola multipla nella discesa del rettilineo opposto che ha visto finire KO al tornantino Daniel Waszczinscki, Luciano Privitelio e Marco Rostan, con la Safety Car che è dovuta entrare in azione per consentire il recupero delle vetture.

Uscita di scena l'auto di sicurezza al giro 5, con 37' sul cronometro da affrontare, contatto a centro gruppo tra il Campione PRO Weering e Stéphane Lemeret, il quale finisce insabbiato alla curva 10-11. All'olandese della Bonaldi Motorsport vengono comminati 10" di penalità da scontare al termine della corsa.

Nel frattempo Doriane Pin, che partiva in Pole Position, mette un cuscinetto di sicurezza fra sè e gli inseguitori, cedendo poi il volante a Michelle Gatting. La danese però si ritrova dietro a Spinelli all'uscita dei box, con l'alfiere di Bonaldi che aveva già preso il posto di Weering spingendo come un pazzo per risalire la china.

Il Campione 2022 ha iniziato a dettare un ritmo insostenibile per chiunque, girando anche 3" più rapido ad ogni tornata rispetto alla pur brava ragazza delle Iron Dames, andando a centrare un successo assoluto meritatissimo.

In casa Iron Lynx c'è comunque la soddisfazione del primo podio conseguito nella serie in quello che era un esordio nel fine settimana delle Grand Finals del Toro.

#83 Iron Dames, Huracán Super Trofeo EVO2, Doriane Pin Photo by: AG Photo

La battaglia per l'ultimo gradino del podio si risolve a favore di Jean-Luc D'Auria/Stéphane Tribaudini (VSR) dato che Amaury Bonduel scivola quarto per 1" di penalità ricevuto causa infrazione al pit-stop.

Con la Top5 assoluta, Milan Petelet/Dmitry Gvazava stavano regalando il successo in Classe PRO-AM alla Target Racing, ma un testacoda proprio all'ultimo giro premia invece Karol Basz/Bronek Formanek (Micanek Motorsport).

Sesto posto per Marzio Moretti/Milan Teekens (Target Racing), che pagano un testacoda nella seconda parte di gara mentre erano in lizza per il podio generale.

Massimo Ciglia/Lewis Williamson, freschi di titolo PRO-AM, portano la loro Lamborghini griffata Oregon Team al settimo posto assoluto e sul secondo gradino del podio di categoria, seguiti da Edoardo Liberati/Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team), incappati in una penalità per contatto con un rivale che li fa scendere terzi.

La Top10 annovera anche Emanuele Colombini/Emanuele Zonzini (VSR) ed Andrzej Lewandowski, che con la vettura della GT3 Poland è Campione della Classe AM, il cui podio viene completato da Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) e Stéphane Guerin.

In LC Cup la coppia dei Semoulin domina senza patemi, ma a Gerard Van Der Horst basta il secondo posto per laurearsi Campione. Terzo Hans Fabri (Imperiale).

LAMBORGHINI ST EUROPA - Portimao: Gara 2