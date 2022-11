Lamborghini | Gara 1 USA: Piquet ringrazia Spinelli e vince

Carica lettore audio

Nelson Piquet Jr. ha infilato la seconda vittoria della stagione nella prima manche dell'ultimo appuntamento stagionale del Lamborghini Super Trofeo, sezione North America, sul tracciato portoghese di Portimao.

Il pilota brasiliano è stato letteralmente sovrastato da una prima metà di gara sontuosa di Loris Spinelli. Il pilota italiano del team Taurino Racing è scattato bene e ha subito insidiato Kujala alla prima curva, ma i due sono entrati in contatto e l'azzurro è finito in testacoda.

Testacoda replicato pochi istanti dopo essere rientrato in pista, ma Spinelli è stato molto bravo a rimanere tra i primi 3 e iniziare la rimonta. In una manciata di giri ha superato Kujala e si è lanciato all'inseguimento di Piquet, il quale è stato bravo ad approfittare dei contatti alla prima curva per artigliare la prima posizione.

Dopo poco meno di 7 minuti di gara, Spinelli ha attaccato Piquet e lo ha passato con successo. Da quel momento in poi, la lotta per la vittoria sembrava ormai essere in ghiaccio anche per merito di un ritmo indiavolato del pilota del team di Taurino Racing, capace di aprire subito un margine importante nei confronti del brasiliano.

Al giro 13, proprio mentre Piquet è rientrato ai box per approfittare dell'apertura della pit lane, Spinelli si è visto comminare dai commissari di gara 5" di penalità da sommare al tempo complessivo di gara per aver superato troppe volte i limiti della pista.

#188 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Giano Taurino Photo by: AG Photo

Una doccia fredda che ha tarpato le ali all'italiano e al compagno di squadra Giano Taurino. Proprio Taurino, ricevuto il testimone da Spinelli, è riuscito a tornare in pista con ben 12" di vantaggio su Piquet, ma il diverso lignaggio tra i due ha permesso all'ex pilota di Formula 1, ora pilota del team ANSA Motorsport, di recuperare 10 dei 12" di ritardo e vincere sfruttando i 5" di penalità per Spinelli e Taurino.

Al terzo posto si è piazzato l'equipaggio del team Wayne Taylor Racing formato da Kyle Marcelli e Danny Formal. Lo statunitense e il canadese hanno approfittato di una penalità inflitta a Billy Johnson (TPC Racing) negli ultimi giri di gara, un Drive Through per una manovra in pista considerata irregolare, per cogliere un podio insperato.

Ai piedi del podio ecco la Huracan del team PPM, quella di Bryan Ortiz e Sebastian Carazo. Sono loro i vincitori della gara nella classe PRO-AM davanti alla seconda vettura del team Taurino Racing affidata a Luke Berkeley e Richard Antinucci.

Gara sfortunata per i polemen di questa prima manche di gara North America a Portimao, dunque Patrick Kujala ed Edoardo Piscopo. Il finlandese ha mantenuto la vettura del team US Racetronics al terzo posto, ma Piscopo è stato costretto a perdere posizioni sino al sesto posto per via di un guasto sulla loro vettura.

Settimo posto per Ashton Harrison e Thomas Long (Wayne Taylor Racing), secondi in PRO-AM, davanti a Billy Johnson, ottavo. Dream Racing Motorsport ha visto piazzarsi Edoardo Liberato e Dario Capitanio al nono posto assoluto davanti a Damon Ockey e Patrick Liddy (US Racetronics). Proprio Liddy è stato protagonista del medesimo errore fatto da Spinelli, ovvero quello di aver ecceduto nel superare i limiti della pista e si è visto comminare 5" di penalità da aggiungere al suo tempo di gara.

Per ciò che riguarda le altre classi, David Staab e Nikko Reger (PPM) hanno vinto nella categoria AM, mentre Fred Roberts (NTE Sport) ha vinto in Lamborghini Cup.

Ritirati Claude Senhoreti a causa di un guasto sulla sua Huracan, Aldan Yoder, centrato alla prima curva del secondo passaggio al posteriore.

Lamborghini Super Trofeo North America - Portimao - Gara 1

LA CLASSIFICA