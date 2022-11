Lamborghini | Gara 1 EU: Ciglia-Williamson Campioni PRO-AM

Carica lettore audio

Amaury Bonduel centra un grande successo in Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo Europa, in una mattinata umida che ha visto i piloti del monomarca del Toro mettersi al volante già alle prime ore di questo venerdì.

A Portimao il sole sta cercando di farsi largo tra le nuvole, che nella notte hanno scaricato sul tracciato dell'Algarve pioggia insidiosissima per le sorti delle strategie da adottare.

A farne le spese è stato il poleman Loris Spinelli, che essendo già Campione assieme al suo collega Max Weering si è potuto permettere l'azzardo di montare le slick, senza però avere successo e crollando immediatamente nelle retrovie.

Partenza che ha visto Bonduel prendere subito il comando delle operazioni con le vetture a sollevare il nuvolone d'acqua alle loro spalle, favorendo alcuni bei duelli come quelli per la piazza d'onore.

Lewis Williamson ha poi sfilato il rimato a Bonduel al giro 6, con il belga a dover cedere pure la piazza d'onore a Karol Basz a circa metà gara, ma con la finestra dei pit-stop aperta l'alfiere della BDR Competition by Grupo Prom si è rifatto uscendo davanti a tutti e allungando mettendo al sicuro il successo assoluto e della Classe PRO.

In un finale infuocato, tra consumo gomme, pista che andava ad asciugarsi e traffico dei doppiaggi, Milan Teekens/Marzio Moretti (Target Racing) salgono sul secondo gradino del podio, mentre con il terzo posto conquistato all'ultimo respiro Massimo Ciglia/Lewis Williamson (Oregon Team) si laureano Campioni PRO-AM, beffando in volata Bronek Formanek/Karol Basz (Micanek Motorsport), protagonisti di un testacoda nel finale.

#28 BDR Competition, Huracán Super Trofeo EVO2, Amaury Bonduel Photo by: AG Photo

Lo stesso errore lo ha commesso Doriane Pin proprio all'ultima curva, ottenendo comunque una buonissima Top5 assieme a Michelle Gatting nell'esordio delle Iron Dames in questa serie, alla quale si sono affacciate mostrando subito il piede pesantissimo.

Milan Petelet/Dmitry Gvazava (Target Racing) terminano sesti con il terzo posto PRO-AM in mano, seguiti da Robert Van Der Berg/Benjamin Van Der Berg (HBR Motorsport) e da Emanuele Zonzini/Emanuele Colombini (VSR).

La Top10 generale annovera anche Edoardo Liberati/Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team) e Filippo Berto/Alessandro Tarabini (Oregon Team).

Il rientro di Dani Pedrosa in equipaggio con Antonin Borga sulla Lamborghini della Rexal FFF Racing termina con un 13° posto generale, dopo che il francese era stato in lizza per l'ottavo posto nella prima parte di gara.

In AM Cup è Andrzej Lewandowaki (VSR) a portarsi a casa il successo precedendo ampiamente Shota Abkazava (Artline Team Georgia) e Cyril Leimer (Autovitesse).

In Classe LC Cup mastica amarissimo per la foratura della posteriore destra la coppia dei Privitelio, quando il primato sembrava ormai in ghiaccio. A festeggiare sono Benoit/François Semoulin con la Lambo del team Semspeed, seguiti da Gerard Van Der Horst ed Hans Fabri (Imperiale).

LAMBORGHINI ST EUROPA - Portimao: Gara 1