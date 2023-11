Lamborghini | Europa AM-LC: Piguet e Varutti vincono Gara 1

La giornata di giovedì all'atto finale del Lamborghini Super Trofeo 2023 si è aperto con Gara 1 della divisione Europa dedicata alle classi AM e Lamborghini Cup (LC) tenutosi sul tracciato Piero Taruffi di Vallelunga.

Alban Varutti e Julien Piguet portano a casa il successo in modo perentorio dopo aver costruito tutti i presupposti per il successo sin dal via. Piguet, infatti, è riuscito a sfilare Glenn McGee, autore della pole position.

A quel punto il pilota del team Autovitesse non ha dovuto fare altro che tenere a bada Ibrahim Badawy sino alla sosta ai box che lo ha portato al cambio pilota. Piguet è entrato ai box per primo per lasciare il volante a Varutti, con la sosta che è andata nel migliore dei modi.

Varutti è tornato in pista primo e ha portato a casa il successo precedendo di oltre 2 secondi Badawy. McGee, dopo aver subìto il sorpasso da parte di Piguet e Badawy, non è riuscito a replicare agli attacchi dei rivali. Una volta lasciata la Huracan del team Imperiale Racing ad Anthony McIntosh.

Fuori dal podio Gabriel Rindone, però lontano sia dai piloti che lo hanno preceduto, sia da quelli che lo hanno seguito. La Top 5 è stata completata da Elie Dubelly e Roee Meyuhas (Boutsen VDS).

Nella Lamborghini Cup, invece, Jurgen Krebs ha inanellato la terza vittoria consecutiva, lasciando solo le briciole ai primi rivali, ovvero Donovan e Luciano Privitelio.

