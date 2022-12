Lamborghini | Ecco tutti i calendari del Super Trofeo 2023

Carica lettore audio

Tre serie in quattro continenti, 18 appuntamenti, con le Grand Finals che giungono alla decima edizione facendo tappa a Vallelunga (Roma) per festeggiare un anniversario importante: quello dei 60 anni della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Il Lamborghini Super Trofeo guarda al 2023, quando ripartirà inoltre il campionato asiatico, tornando ad affiancare le serie Europa e Nord America.

#28 BDR Competition, Huracán Super Trofeo EVO2, Amaury Bonduel Photo by: AG Photo

Tante sono le novità

Cominciando dal Lamborghini Super Trofeo Europa, il più longevo. La serie continentale inaugurata nel 2009, farà per la prima volta tappa nelle sue 14 edizioni in un week end ACO (Automobile Club de l'Ouest), in occasione del primo dei sei doppi appuntamenti in programma a inizio maggio a Imola, nello stesso fine settimana dell'European Le Mans Series.

Confermata anche l'ormai consolidata partnership con SRO Motorsports per i successivi quattro round. Il campionato monomarca riservato alle Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 approderà a inizio giugno al Circuit Paul Ricard, in Francia.

Quattro settimane dopo ci si sposterà in Belgio, nello stesso contesto della 24 Ore di Spa-Francorchamps, l'unico circuito ad avere ospitato fino ad ora tutte le edizioni del Lamborghini Super Trofeo Europa. Dopo un anno di stop, rientra in calendario la tappa tedesca del Nürburgring, alla fine di luglio.

A metà settembre sarà dunque il turno di Valencia, tracciato su cui la serie fece già un'apparizione nel 2016. L'ultimo round si svolgerà a Vallelunga, in occasione delle Grand Finals, dove convergeranno anche il Lamborghini Super Trofeo Asia e Nord America.

#20 HBR motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Benjamin van den Berg Photo by: AG Photo

La serie nordamericana, che giunge all'undicesima edizione dopo avere fatto registrare quest'anno il record di 36 vetture al via, ha confermato la propria partnership con l'IMSA, nel cui contesto si svolgeranno i primi cinque appuntamenti su altrettanti circuiti storici.

Il via a metà maggio a Laguna Seca, in California. Un mese dopo il campionato approderà nello stato di New York, sul tracciato di Watkins Glen. A inizio agosto sarà la volta di Road America, a Elkhart Lake, nel Wisconsin. Tre settimane dopo il Lamborghini Super Trofeo North America approderà come da tradizione sul Virginia International Raceway, che fin dal 2013 ha sempre ospitato il campionato continentale. A settembre una new entry assoluta sarà quella di Indianapolis. L'epilogo a Vallelunga nel mese di novembre.

#171 TPC Racing, Huracán Super Trofeo EVO2, Billy Johnson Photo by: AG Photo

Come già annunciato in precedenza, dopo tre anni di assenza il Lamborghini Super Trofeo Asia si ripresenta ai nastri di partenza. Sei anche in questo caso gli appuntamenti. Il primo di questi si svolgerà a inizio maggio sul circuito malese di Sepang, che nel 2012 ospitò la prima gara in assoluto della serie.

A giugno il monomarca continentale approderà in Australia per la prima volta nella storia, facendo tappa sul The Bend Motorsport Park che sorge nelle vicinanze di Adelaide. A metà luglio ci si sposterà al Fuji, in Giappone, tracciato che dal 2012 al 2019 ha ininterrottamente ospitato tutte le edizioni della serie.

Un'altra novità è quella dell'Everland Speedway, nella Corea del Sud, dove il Lamborghini Super Trofeo Asia farà la sua prima apparizione ad agosto, prima della trasferta cinese di Shanghai in programma a settembre. L'ultima tappa è quindi prevista nello stesso fine settimana delle Grand Finals, a Vallelunga.

Il circuito romano ospiterà per la terza volta le Finali Lamborghini, dopo le edizioni del 2013 (in occasione della prima edizione) e del 2018.

#123 Taurino Racing by D Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Luke Berkeley Photo by: AG Photo

Lamborghini ST Europa - Calendario 2023

Round 1: Imola (Italia), 5-7 maggio

Round 2: Paul Ricard/Le Castellet (Francia), 2-4 giugno

Round 3: Spa-Francorchamps (Belgio), 29 giugno-1 luglio

Round 4: Nürburgring (Germania), 28-30 luglio

Round 5: Valencia (Spagna), 15-17 settembre

Round 6: Vallelunga (Italia), 16-17 novembre

Lamborghini ST Nord America - Calendario 2023

Round 1: Laguna Seca (California), 12-14 maggio

Round 2: Watkins Glen (New York), 22-25 giugno

Round 3: Road America/Elkhart Lake (Wisconsin), 4-6 agosto

Round 4: VIR (Virginia), 25-27 agosto

Round 5: Indianapolis (Indiana), 15-17 settembre

Round 6: Vallelunga (Italia), 16-17 novembre

Lamborghini ST Asia - Calendario 2023

Round 1: Sepang (Malesia), 5-7 maggio

Round 2: The Bend (Australia), 9-11 giugno

Round 3: Fuji (Giappone), 14-16 luglio

Round 4: Everland Speedway (Repubblica di Corea), 18-20 agosto

Round 5: Shanghai (Cina), 8-10 settembre

Round 6: Vallelunga (Italia), 16-17 novembre

Grand Finals 2023: Vallelunga (Italia), 18-19 novembre