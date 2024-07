Lamborghini | Bonduel resiste e trionfa in Gara 1 al Nürburgring

Amaury Bonduel centra un altro successo nella stagione 2024 del Lamborghini Super Trofeo imponendosi in Gara 1 disputata sotto al diluvio del Nürburgring.

Da questa mattina sui Monti Eifel regna l'incertezza col meteo, che ad intermittenza scarica pioggia copiosa, oppure più leggera, lasciando poca tregua alle attività in pista.

Per questo la direzione gara ha optato per far partire il primo round del monomarca di Sant'Agata Bolognese dietro alla Safety Car, visto il nuvolone d'acqua sollevato dalle 48 Huracan ST EVO2 presenti in griglia.

Bonduel è stato perfetto tenendo il primato quando è stata data la bandiera verde all'inizio del 4° giro, con 40' sul cronometro rimanenti, mentre alle sue spalle si sono accese diverse bagarre rendendo particolarmente avvincente la corsa, anche dopo la girandola dei pit-stop con cambi pilota (per chi aveva un compagno).

Il portacolori di BDR Competition by Grupo Prom non ha sbagliato nulla una volta terminate le varie soste, ritrovandosi a dover superare Largim Ali, che era passato al volante della ST #9 di Target Racing al posto di Oliver Soderstrom, balzando dal terzo al primo posto momentaneamente.

I due hanno proseguito uno in fila all'altro e solo nell'ultimissimo passaggio Ali ha scelto di non rischiare alzando il piede e portandosi a casa un'ottima piazza d'onore, anche perché la coppia ha letteralmente fatto il vuoto dietro a sè guadangnando oltre 20" sugli inseguitori.

Il podio assoluto viene completato da Salmenautio/Amati (Iron Lynx), che con il finlandese erano stati anche in lizza per il secondo posto prima della sosta, mentre Hampus Eriksson (Target Racing) ed Egor Orudzhev (ART-Line) riscono a spuntarla rispettivamente per il quarto e quinto posto, al termine di battaglie con diverse sportellate che li hanno visti protagonisti nella seconda metà di gara.

Bella risalita fino al sesto posto per Di Folco/Strignano (Rexal Villorba Corse), seguiti da Riegel/Balthasar (Leipert Motorsport) puniti con una sanzione cronometrica al termine della gara scendendo al settimo posto.

Gachet/Tirmano (Schumacher CLRT) si classificano ottavi con dietro Stanley/Michelotto (VSR) - che scivolano indietro nel finale - e Formanek/Rosina (Micanek Motorsport), in Top10 generale e vincitori della Classe PRO/AM in rimonta senza sbagliare niente, cosa che invece hanno patito alcuni loro colleghi di categoria.

Qui a masticare amarissimo sono sicuramente Bergman/Luchetti (Target), al comando fin dal via e poi incappati in un Drive Through per infrazione sul tempo del pit-stop.

Il primato lo avevano ereditato Zanon/Frassineti (VSR), ma la rimonta dei rientranti Schandorff/Au con la ST di Target li relega al terzo posto del lotto.

In Classe AM la vittoria se la prendono Randazzo/Tribaudini (VSR) battendo Marco Gersager (GM) e Stéphane Guerin (Schumacher CLRT), con grande rammarico dei due Lewandowski (ASR) che erano sul podio inizialmente.

In Lamborghini Cup trionfo comodo per Shota Abkhazawa (ART-Line) nei confronti di Karim Ojjeh (Aggressive Team), con Donovan e Luciano Privitelio (Rexal Villorba) che agguantano in grande recupero l'ultimo gradino del podio sfilandolo dalle mani di Holger Harmsen (GT3 Poland).

Domenica alle ore 11;35 è prevista Gara 2.