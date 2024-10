Lamborghini | Bonduel domina senza patemi Gara 2 a Barcellona

Amaury Bonduel si rifà dalla delusione del primo round del Lamborghini Super Trofeo dominando fin dal via Gara 2 a Barcellona.

L'alfiere di BDR-Grupo Prom, partito anche questa volta dalla Pole Position, non ha commesso alcun errore tenendosi dietro la ST di Michelotto/Frassineti, i quali hanno seguito anche dopo la girandola di soste ai box il franco-belga, fino a quando Mattia ha cominciato a soffrire sul passo.

Di questo ne hanno approfittato proprio negli ultimi tre giri Egor Orudzhev (ART-Line) e Soderstrom/Ali (Target Racing), che hanno sopravanzato la ST di VSR andando a completare il podio, così come Hampus Eriksson (Target) nela duello delle ultime curva per il quarto posto.

La gara non ha avuto particolari sussulti, a parte un intervento della Safety Car iniziale per 3 giri a causa di un contatto multiplo nelle retrovie.

Bella rimonta anche per Amati/Salmenautio sulla ST di Iron Lynx fino alla sesta posizione, recedendo i compagni di squadra Lefterov/Bostandjiev e Maloigne Dimitrov, mentre una penalità di tempo fa scivolare al nono posto Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing), subito davanti a Gachet/Guilvert (Schumacher CLRT) per una Top10 tutta PRO.

In PRO/AM arriva invece il bis per Leicht/McIntosh (Leipert Motorsport), autori di una rimontissima che li ha visti battere agevolmente Nahra/Enjalbert (Pegasus) e Meuyhas/Kuppens (Boutsen VDS), mentre perdono parecchio terreno Formanek/Rosina (Micanek) che scendono giù dal podio nella seconda parte di gara (anche per via di una penalità di tempo), così come Perolini/Gilardoni (VSR), quinti dietro a Luchetti/Bergman (Target).

In AM festeggia Stephan Guerin (Schumacher CLRT) tenendosi dietro Adrian Lewandowski (ASR), con Lemeret/Gillion (CMR) che vanno a completare il podio grazie anche alla sanzione di 20" inflitta a Tribaudini/Randazzo (VSR) per aver tagliato curva 1.

Infine in LAMBORGHINI CUP torna al successo Shota Abkhazava (ART-Line) che batte Matic/Biglieri (ASR) e la coppia di Privitelio, Donovan e Luciano (Rexal Villorba Corse), con Charlie Martin (Iron Lynx) penalizzata nel finale che si ritrova quarta.

Alle 16;50 è prevista una terza gara che sarà il rimpiazzo di quella cancellata a Le Mans: per questo potranno prendervi parte solo i presenti al Circuit de la Sarthe e la griglia di partenza verrà stilata in base alle qualifiche disputate in giugno in Francia.