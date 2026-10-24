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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Barcellona scelta come sede delle Super Trofeo World Finals 2027

In occasione della Gala Night di Monza, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato che il Circuit de Catalunya ospiterà le ultime gare e la finalissima dei campionati del Toro nel fine settimana del 13-14 novembre, dove per la prima volta saranno in azione le Temerario delle serie Europa, North America ed Asia.

Francesco Corghi

Pubblicato: 24 ott 2026, 17:30

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Lamborghini Temerario Super Trofeo

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Lamborghini Squadra Corse ha annunciato Barcellona come prossima sede della World Finals che si terranno al termine della stagione 2027.

Il Circuit de Catalunya ospiterà per la prima volta l'evento conclusivo riservato ai protagonisti del Super Trofeo, che il prossimo anno porteranno al debutto la nuovissima Temerario.

La data scelta, ufficializzata in occasione della Gala Night delle Finali che si tengono a Monza nel weekend in corso, è quella del fine settimana del 13-14 novembre, come sempre anticipato nei giorni precedenti dalle ultime tappe valide per le serie Europa, Asia e North America, i cui calendari sono stati già annunciati a fine settembre.

Ecco in dettaglio dove vedremo il Lamborghini Super Trofeo in giro per il mondo durante la prossima annata all'insegna del Toro.

EUROPA

21-23 maggio: Imola, Italia

23-26 giugno: Spa-Francorchamps, Belgio

16-18 luglio: Misano, Italia

27-29 agosto: Nürburgring, Germania

1-3 ottobre: Hungaroring, Ungheria

11-12 novembre: Barcellona, Spagna

NORTH AMERICA

17-19 marzo: Sebring, Florida

30 aprile-2 maggio: Laguna Seca, California

24-26 giugno: Watkins Glen, New York

5-7 agosto: Road America, Wisconsin

17-19 settembre: Indianapolis, Indiana

11-12 novembre: Barcellona, Spagna

ASIA

9-11 aprile: Sepang, Malesia

14-16 maggio: Inje, Corea del Sud

11-13 giugno: Suzuka, Giappone

25-27 giugno: Fuji, Giappone

27-29 agosto: Shanghai, Cina

11-12 novembre: Barcellona, Spagna

WORLD FINALS

13-14 novembre: Barcellona, Spagna

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