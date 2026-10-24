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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026
Lamborghini | Barcellona scelta come sede delle Super Trofeo World Finals 2027
In occasione della Gala Night di Monza, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato che il Circuit de Catalunya ospiterà le ultime gare e la finalissima dei campionati del Toro nel fine settimana del 13-14 novembre, dove per la prima volta saranno in azione le Temerario delle serie Europa, North America ed Asia.
Francesco Corghi
Pubblicato: 24 ott 2026, 17:30
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Lamborghini Temerario Super Trofeo
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Lamborghini World Finals - Monza 2026
Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026
Lamborghini Squadra Corse ha annunciato Barcellona come prossima sede della World Finals che si terranno al termine della stagione 2027.
Il Circuit de Catalunya ospiterà per la prima volta l'evento conclusivo riservato ai protagonisti del Super Trofeo, che il prossimo anno porteranno al debutto la nuovissima Temerario.
La data scelta, ufficializzata in occasione della Gala Night delle Finali che si tengono a Monza nel weekend in corso, è quella del fine settimana del 13-14 novembre, come sempre anticipato nei giorni precedenti dalle ultime tappe valide per le serie Europa, Asia e North America, i cui calendari sono stati già annunciati a fine settembre.
Ecco in dettaglio dove vedremo il Lamborghini Super Trofeo in giro per il mondo durante la prossima annata all'insegna del Toro.
EUROPA
21-23 maggio: Imola, Italia
23-26 giugno: Spa-Francorchamps, Belgio
16-18 luglio: Misano, Italia
27-29 agosto: Nürburgring, Germania
1-3 ottobre: Hungaroring, Ungheria
11-12 novembre: Barcellona, Spagna
NORTH AMERICA
17-19 marzo: Sebring, Florida
30 aprile-2 maggio: Laguna Seca, California
24-26 giugno: Watkins Glen, New York
5-7 agosto: Road America, Wisconsin
17-19 settembre: Indianapolis, Indiana
11-12 novembre: Barcellona, Spagna
ASIA
9-11 aprile: Sepang, Malesia
14-16 maggio: Inje, Corea del Sud
11-13 giugno: Suzuka, Giappone
25-27 giugno: Fuji, Giappone
27-29 agosto: Shanghai, Cina
11-12 novembre: Barcellona, Spagna
WORLD FINALS
13-14 novembre: Barcellona, Spagna
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