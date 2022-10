Lamborghini | Barcellona: altro assolo Weering-Spinelli in Gara 2

Carica lettore audio

Loris Spinelli e Max Weering fanno man bassa a Barcellona, portandosi a casa pure il successo di Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa.

Freschi di titolo PRO conquistato ieri nel primo round catalano, i due della Bonaldi Motorsport hanno concesso il bis nella assolata mattina che li ha visti rimontare da centro gruppo.

La Safety Car è dovuta entrare in azione per tre volte nella prima metà dei 50' di corsa; la prima subito dopo il via per una serie di contatti verificatisi nelle battute iniziali, la seconda al giro 6 per un'uscita di pista alla curva 5 di Marc Rostan (Rexal-FFF) e un guasto che ha fermato in fondo al rettilineo Jean-Luc D'Auria (VSR).

Rimosse le vetture, le battaglie sono ricominciate al giro 9, poco prima che si aprisse la finestra per effettuare il pit-stop, con Marzio Moretti leader davanti ad Edoardo Liberati ed Amaury Bonduel.

Ma è stato proprio in questo frangente che Weering - da settimo - ha ceduto il volante all'iresistibile Spinelli, che con il suo solito ritmo indiavolato a recuperato terreno inanellando una serie di giri velocissimi che lo hanno portato in testa.

E poco dopo ecco entrare nuovamente la Safety Car raggruppando tutti e dando poi il via libera a 5' dal termine per le ultime bagarre, che non hanno però visto coinvolto Spinelli, transitato vincitore sotto la bandiera a scacchi con una manciata di secondi su Teekens/Moretti (Target Racing).

In casa Brutal Fish Racing Team delusione per la perdita di terreno di Ryba dopo aver avuto il volante da Liberati, dunque il terzo gradino del podio va a Lennart/Keilwitz (Lamborghini Stuttgart by Target), seguiti da Basz/Formanek (VSR), autori di un'altra bella rimonta che li porta a vincere la Classe PRO-AM.

Top5 per Bonduel con la vettura della BDR-Group PROM, mentre il sesto posto vale a Zonzini/Colombini (VSR) il secondo gradino del podio PRO-AM. Terzi in questa categoria si piazzano Petelet/Chatelet (Target Racing), ottavi generali e subito dietro a Rodrigo Testa (Rexal-FFF).

In Top10 ci sono pure Kodric/Mur (Bonaldi) e Yury e Louis Wagner (Leipert), i quali si portano a casa il successo della Classe AM davanti ad Andrzej Lewandowski (VSR) e Gabriel Rindone (Leipert).

In Classe LC Cup comodo successo conseguito da François Grimm (Boutsen Racing) con dietro il compagni di squadra Daniel Waszczinski. Completa il podio la coppia di Rexal-FFF formata da Luciano e Donovan Privitelio.