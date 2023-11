Lamborghini | Asia, Gara 2: Giltrap/Van Der Drift imprendibili

I portacolori di Absolute Racing si prendono l'ennesimo successo di una annata da incorniciare, dominando dal primo all'ultimo giro di una corsa che nella prima metà non ha vissuto grosse emozioni, ma accesasi poi dopo la girandola dei pit-stop con belle rimonte e lotte per le altre categorie e posizioni del podio.

Rimanendo tra i PRO, l'altro equipaggio iscritto formato da Wiser/Xu è in piazza d'onore, ma con un crollo verticale quando è toccato al cinese prendere il volante della Huracan di Harmony Racing, che dal 2° assoluto si è ritrovato 14°.

Dopo Giltrap, la bandiera a scacchi l'ha presa nell'ordine la vettura di Wells/Lee (DW Evans GT), che ha recuperato tre posizioni andando a vincere la Classe PRO/AM davanti a Li/Cecotto (TRT Racing), con il monegasco incontenibile nel risalire la china a suon di sorpassi e giri veloci, centrando la 3a piazza assoluta e la 2a di categoria.

In Top5 troviamo anche i primi della Classe AM, con Lee/Kwon che regalano al team SQDA-GRIT il successo battendo i Campioni della categoria, Lommahadthai/Promsombat (Star Performance by Absolute) e Tai/Huang (BC Racing).

T.Walls/J.Walls (Objective Racing) concludono settimi e completano il podio della Classe PRO/AM, mentre H.Kwong/E.Kwong (Triple Ace Racing), Lou/Rouget (Vortex Racing) e Kang/Lu (TRT Racing) finiscono in Top10 generale.

Per concludere, il Campione della Classe Lamborghini Cup, Supachai Weeraborwornpong, festeggia il successo davanti a Zairel/Zairel (HZO Fortis Racing) e Ma Chi Min (Kam Lung Racing).

LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA - Vallelunga: Gara 2