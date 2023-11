Lamborghini | Asia, Gara 1: passeggiata di Giltrap/Van Der Drift

Marco Giltrap e Chris Van Der Drift si aggiudicano Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo Asia, in una Vallelunga dove il sole è stato oscurato da minacciose nuvole poco prima del via con il rischio pioggia temuto da tutti, ma per fortuna mai scesa nel corso dei 50' di bagarre.

Al via Giltrap ha preso il comando, ma Jonathan Cecotto ci ha messo pochissimo a farsi sotto al portacolori di Absolute Racing, che però ha difeso strenuamente la leadership fino alla girandola dei pit-stop.

Se prima delle soste non era accaduto molto, la seconda metà di gara ha regalato colpi di scena a ripetizione tra errori e penalità collezionate da una marea di protagonisti.

Chi ha continuato senza sbagliare nulla è stato proprio Van Der Drift, che ha tagliato il traguardo indisturbato come vincitore assoluto e della Classe PRO, mentre alle sue spalle la classifica ne è uscita ulteriormente rimescolata.

Pasarit Promsombat (Star Performance by Absolute), salito secondo generale dopo aver ereditato la Huracan dal compagno Lommahadthai prendendo il primato in Classe AM, si è visto comminare 10" di penalità er una collisione con un rivale, scivolando al terzo posto assoluto, ma mantenendo comunque il successo di categoria.

La piazza d'onore generale e PRO va quindi a Xu/Wiser (Harmony Racing), specialmente per la grandissima rimonta di Max nella seconda metà, mentre al quarto posto abbiamo Cecotto/Li, che con l'auto di TRT Racing festeggiano in Classe PRO/AM davanti a Lee/Wells (DW Evans GT), a masticare amaro causa Stop&Go scontato per una irregolarità commessa in fase di pit-stop.

Sesto posto per Darwin/Loh (Iron Lynx), secondi in Classe AM, con dietro T.Walls/J.Walls (Objective Racing), il quale completa il podio della Classe PRO/AM terminando settimo assoluto.

Henry Kwong (Triple Ace Racing) si prende invece l'ottavo posto assoluto e il terzo in AM, con Luo/Rouget (Vortex Racegraph) e Lee/Kwon (SQDA-GRIT Motorsport) che chiudono in Top10 generale.

Infine in coda al gruppo abbiamo i protagonisti di Lamborghini Cup, dove Zairel/Zairel (HZO Fortis Racing) si prende la vittoria battendo Supachai Weeraborwornpong (Siamgas Corse) e Ma Chi Min (Kam Lung Racing).

Giornata da dimenticare per Tai/Huang (BC Racing), sanzionati con un Drive Through per essere entrati con i box chiusi essendo già terminata la finestra per le soste, e poi esclusi con bandiera nera per non aver scontato la penalità.

Ritirati Kumas Prabakaran (Iron Lynx) e Zhilong Kang (TRT Racing).

LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA - Vallelunga: Gara 1