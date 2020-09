Lamborghini: al Nurburgring Bonaldi con la novità Galbiati

Il Lamborghini Super Trofeo si appresta a disputare questo fine settimana il suo secondo appuntamento stagionale sul tracciato tedesco del Nurburgring: novità in casa Bonaldi Motorsport che affiancherà all’inglese Dean Stoneman, sulla vettura numero 33, il giovane Kikko Galbiati.

Classe 1998 e figlio d’arte, Kikko debutta nel Campionato Italiano F4 nel 2015, ma già l’anno successivo decide di passare alle vetture GT per disputare il Campionato Italiano GT e l’International GT Open, in alcune gare proprio in coppia col padre Omar. A fine 2016 debutta nel Lamborghini Super Trofeo e ne diventa velocemente uno dei maggiori protagonisti: nel 2017 è vicecampione Pro-AM con 3 vittorie e 3 pole position e lo scorso anno contende fino all’ultimo il titolo PRO ai nostri Afanasiev-Kroes, cogliendo ben 4 vittorie assolute.

Dopo aver vinto la seconda gara in programma a Misano Adriatico, Bonaldi Motorsport decide di affiancare a Dean Stoneman un pilota giovane ma già esperto e vittorioso nella categoria con il chiaro obiettivo di continuare una tradizione vincente nel monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Marco Bielli, team manager: “Facciamo un benvenuto ed un augurio di buon successo a Kikko Galbiati che sarà con noi al Nurburgring in coppia con Dean Stoneman. L’obiettivo è quello di concretizzare le potenzialità già dimostrate a Misano Adriatico e, quindi, possiamo dire senza nasconderci che puntiamo a vincere anche in Germania".

Il programma del week end inizierà con le prove libere in programma venerdì 4 settembre alle ore 8.45 e alle ore 12.05, nella stessa giornata si svolgeranno le qualifiche a partire dalle ore 15.45; sabato 5 settembre Gara 1 prenderà il via alle ore 12.30 e Gara 2 alle ore 18.05.

Diretta streaming delle gare sul sito ufficiale del Lamborghini Super Trofeo (squadracorse.lamborghini.com/super-trofeo/europe); servizi e repliche sul canale ufficiale Youtube di Lamborghini (www.youtube.com/user/Lamborghini).