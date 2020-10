Lamborghini: a Barcellona prima vittoria Oregon in Gara 1

Sul circuito di Montmeló, l’equipaggio dell’Oregon Team è andato a segno nella prima delle due gare del terzo appuntamento della stagione. Una gara condizionata dall’asfalto umido e da una doppia safety car, che ha visto Dean Stoneman conquistare il secondo posto con la vettura del team Bonaldi Motorsport divisa con il rientrante Patrick Kujala. Sul podio anche Alberto Di Folco e Kevin Rossel, terzi con la prima delle tre Huracán Super Trofeo Evo del team Target Racing.

Doppietta dell’Oregon Team con Victor Franzoni e Lorenzo Bontempelli primi della Pro-Am. Nella classe Am dominio di Fidel Leib e Yury Wagner (Leipert Motorsport), mentre Hans Fabri si è imposto nella Lamborghini Cup con i colori dell’Imperiale Racing, rafforzando la propria leadership in campionato.

È Kujala ad avviarsi dalla pole, con la pista bagnata e la partenza che viene data dietro alla safety car. Dopo i primi quattro giri completati in regime di neutralizzazione anche per l’uscita di pista di Libor Dvoracek, quando la situazione ritorna alla normalità il finlandese si conferma al comando. Dietro di lui attaccato come un’ombra c’è Boccolacci. Il francese prova subito un attacco. Tra le due vetture segue un leggero contatto. Il pilota dell’Oregon Team è costretto a compiere un’escursione fuori pista e perde una posizione a favore di Jonathan Cecotto.

A pagare le conseguenze dell’asfalto scivoloso è anche il giovane Sebastián Fernandéz, autore di un brillante quarto tempo nel primo turno di qualifica con la vettura della VS Racing. Lo spagnolo finisce largo e precipita nelle retovie. Alle spalle del terzetto di testa risale così Miloš Pavlović, nell’ordine seguito da Sebastian Balthasar e Franzoni (primo della Pro-Am).

Cecotto riesce ad avere la meglio su Kujala, prendendo il comando delle operazioni. Balthasar attacca Pavlović e intanto la direzione gara comunica una penalità di tre secondi per Kujala, a causa della manovra effettuata dal finlandese per rispondere nelle fasi iniziali all’attacco di Boccolacci. Il pilota del team Bonaldi Motorsport approfitta di un piccolo errore di Cecotto e si riporta comunque in testa.

In corrispondenza con l’apertura della finestra dei pit-stop, Fernandéz finisce fuori alla prima curva rendendo nuovamente necessario l’intervento della safety car. A dieci minuti dallo scadere del tempo si riparte con Stoneman al comando, seguito a ruota da Gilardoni. Più indietro c’è Patrick Liddy, che ha rilevato Cecotto al volante. Poi i due piloti del team Target Racing, nell’ordine Raul Guzman e Di Folco. Bontempelli mantiene il comando delle operazioni nella Pro-Am, mentre Wagner guida la classe Am. Karol Basz deve invece scontare un drive through per eccessiva velocità in corsia box.

Stoneman tiene dietro Gilardoni, abile tuttavia a mantenere il suo distacco inferiore ai tre fatidici secondi che l’inglese deve pagare dopo il traguardo. Il pilota dell’Oregon Team chiude secondo, ma è di fatto primo.

Domani la seconda delle due gare della durata di 50 minuti, con la partenza lanciata e il pit-stop obbligatorio, prenderà il via alle ore 10.50 e verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.

Dorian Boccolacci (Oregon Team #11): “Questo per noi è un risultato fantastico. Prima vittoria nella prima stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Un successo che abbiamo meritato, lavorando duramente. Kevin ha guidato in modo straordinario. Ogni cosa ha funzionato alla perfezione. Fatta eccezione per il contatto avuto all’inizio che mi è costato solo una posizione, ma anche parecchio tempo”.

Kevin Gilardoni (Oregon Team #11): “Sette anni fa qui a Barcellona persi una vittoria solo all’ultimo giro. Tornare dopo tanto tempo nello stesso posto e vincere ha un sapore speciale per me. Devo ringraziare tutta la squadra per averci sempre creduto. Sono davvero felice di alternarmi al volante con un pilota come Dorian. Spero che questo sia per noi il primo di tanti altri successi”.