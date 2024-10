Lamborghini | A Barcellona la volata finale Super Trofeo Europa

Dopo la pausa estiva, il Lamborghini Super Trofeo Europa si appresta a riprendere il discorso da dove era stato interrotto lo scorso luglio, in occasione del più recente round del Nürburgring.

Il campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 riaccende i motori questo fine settimana (11-13 ottobre) a Barcellona, per il quinto dei sei appuntamenti di una stagione record, che ha fatto segnare il numero massimo di 52 vetture al via in occasione delle prime due tappe di Imola e Spa e si concluderà a metà novembre a Jerez de la Frontera, in occasione delle World Finals Lamborghini.

Sui 4,6 km del circuito di Montmeló, che dopo due anni ritorna ad ospitare le vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese, saranno tre le gare in programma. L'ultima delle quali recupera quella che si sarebbe dovuta disputare il sabato a Le Mans, ammettendo al via solo i piloti iscritti sul circuito de la Sarthe e mantenendo lo schieramento originario definito dalla seconda sessione di qualifica che si era svolta sul tracciato francese.

#28 BDR Competition by Grupo Prom, Lamborghini ST EVO2: Amaury Bonduel

Bonduel leader Pro con quattro successi

Nella classe Pro, a Barcellona sarà Amaury Bonduel a presentarsi davanti a tutti. Il belga del team BDR Competition by Grupo Prom ha monopolizzato il week-end di Spa dopo avere ottenuto un'altra vittoria a Imola, mentre al Nürburgring ha calato il poker di successi guidando adesso la classifica con 76,5 punti.

Con un divario di appena 7,5 lunghezze segue il binomio della Target Racing formato da Largim Ali e Oliver Söderström, i quali hanno inaugurato la stagione andando a segno nella prima gara del Santerno. Una vittoria fino ad ora anche per Mattia Michelotto, il quale si è imposto a Le Mans con i colori del team VSR, e Egor Orudzhev, che ha conquistato con la ART-Line il suo primo successo nel monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese proprio nella più recente gara del Nürburgring.

Successo a cui ambiscono sicuramente anche i tedeschi Sebastian Balthasar e Jacob Riegel, un paio di volte sul podio con il team Leipert Motorsport e terzi in campionato, raccolti in soli sei punti con Hampus Ericsson (Target Racing), il duo dell'Iron Lynx composto da Giorgio Amati e Jesse Salmenautio, lo stesso Michelotto e la coppia dell'Oregon Team formata da Leonardo Caglioni e Enzo Geraci. Una novità assoluta sarà infine il debutto di Diego Di Fabio, che si alternerà con Lucas Valkre su una vettura della DL Racing.

Azione di gara Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Formanek e Rosina puntano a consolidare il primato nella Pro-Am

Dopo avere bissato al Nürburgring la vittoria di Imola, in testa alla Pro-Am ci sono Bronek Formanek (due anni fa a Barcellona autore di una doppia vittoria nella stessa classe) e Stefan Rosina. Il binomio del team Micanek Motorsport powered by Buggyra guida attualmente con un margine di 18 punti e mezzo nei confronti dell'equipaggio del Boutsen VDS formato da Renaud Kuppens e Roee Meyuhas, a loro volta autori di due successi ancora a Imola e poi Spa.

Più indietro di sette lunghezze seguono Claude-Yves Gosselin e Joran Leneutre (Iron Lynx). Ad occupare la quarta posizione è Guido Luchetti, che tornerà ad alternarsi con Calle Bergman sulla Huracán Super Trofeo EVO2 del team Lamborghini Stüttgart by Target Racing. Miloš Pavlović e Alessio Ruffini (ASR) completano le prime cinque posizioni.

Ma attenzione anche ad Andrea Frassineti e Ignazio Zanon, che a Spa hanno rotto il ghiaccio conquistando la loro prima vittoria con il team VSR. Un successo anche per Dimitri Enjalbert e Anthony Nahra, primi a Le Mans con la Pegasus Racing. Occhi puntati inoltre sul neozelandese Brendon Leitch, campione Pro 2023 e al suo rientro nel Lamborghini Super Trofeo Europa al fianco dell'americano Anthony McIntosh su una vettura della Leipert Motorsport.

Nella Am prove di fuga per Randazzo e Tribaudini

Con tre successi, quello di Spa e i due del Nürburgring, Piergiacomo Randazzo e Stéphane Tribaudini (VSR) sono saldamente in testa nella Am. Con un gap di 27,5 punti e una vittoria in Belgio, segue nella classifica Stéphan Guerin. Il francese del team Schumacher CLRT a propria volta ha mezzo punto di vantaggio su Huilin Han (Target Racing).

Appena dietro, con un divario di 3,5 punti, c'è Nigel Bailly, che a Imola ha ottenuto con il team ART-Line la sua prima affermazione. Un successo anche per Marco Gersager (GM Motorsport), che completa la top-5.

Azione di gara Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Massimo equilibrio nella Lamborghini Cup

Con i primi tre equipaggi raccolti in soli 2,5 punti, la Lamborghini Cup si conferma estremamente equilibrata. Al comando ci sono Paolo Biglieri e Petar Matić, con ASR due volte a segno, a Spa e Le Mans. A mezza lunghezza segue Holger Harmsen (GT3 Poland), che in Belgio si è imposto in Gara 1.

Due punti dietro c'è Shota Abkhazava (ART-Line), il quale è il pilota che ha ottenuto fino ad ora più successi avendo vinto a Imola ed ottenuto una doppietta al Nürburgring. Una vittoria, a Imola, anche per Charlie Martin, che al proprio fianco sulla vettura dell'Iron Lynx ritroverà John Seale. In cerca del loro primo successo sono invece Luciano e Donovan Privitelio, nell'ordine padre e figlio, al via con i colori della Rexal Villorba Corse.

A dare il via al week-end di Barcellona saranno venerdì le due sessioni di prove libere di un'ora ciascuna. Sabato sono in programma i due turni di qualifica di 20 minuti, mentre la prima delle tre gare di 50 minuti scatterà alle 16.50.

Gara 2 prenderà il via domenica alle 11.45, con la terza gara (quella che recupera la tappa di Le Mans) alle 16.50. Tutte e tre le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse ed in diretta tv su Sky Sport.