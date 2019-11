Caldarelli: "Ripetere il Blancpain è difficile"

Le World Finals Lamborghini sono l'occasione per la casa di Sant'Agata per fare anche il punto su una stagione agonistica da incorniciare. Chi, quindi, meglio di Andrea Caldarelli - vincitore del Blancpain - per parlare di quest'annata vittoriosa?

Il 2020 di Cadarelli è tuttavia ancora avvolto da un sottile strato di nebbia: si sa, comunque, che Lamborghini potrebbe puntare forte sull'Intercontinental GT.