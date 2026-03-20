Andrea Reggiani è il nuovo Capo del Motorsport di Lamborghini

Lamborghini annuncia che Andrea Reggiani assumerà l'incarico di Capo del Motorsport, supervisionando tutte le aree della divisione corse della Casa di Sant'Agata Bolognese a livello internazionale.

L'ingegnere italo-svizzero, che vanta una significativa esperienza, riporterà direttamente a Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini.

Nel corso della sua carriera Reggiani ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in vari ambiti, contribuendo allo sviluppo commerciale e strategico dei progetti delle aziende e dei brand con cui ha collaborato in precedenza.

Nel suo nuovo incarico, sarà responsabile dello sviluppo delle vetture da competizione Lamborghini e della gestione commerciale delle attività motorsport, inclusa la piattaforma globale del Lamborghini Super Trofeo, in Europa, Asia e Nord America, e il programma GT3 Customer Racing.

Contestualmente, Automobili Lamborghini conferma la continuità nella gestione dei propri campionati monomarca continentali: Erik Skirmants (Nord America), Federica Teneggi (Europa) e Francesco Scardaoni (Asia-Pacifico) continueranno a ricoprire il proprio ruolo che li vede impegnati come coordinatori delle attività motorsport nelle rispettive aree.

Con l'arrivo di Reggiani e la conferma dei coordinatori dei campionati continentali, Lamborghini rafforza ulteriormente la propria struttura dedicata alle competizioni, confermando l'impegno nello sviluppo tecnologico e sportivo dei propri programmi sportivi a livello globale.

"È un vero onore entrare in Lamborghini come responsabile del Motorsport. Sono profondamente grato per la fiducia che mi è stata accordata e orgoglioso di entrare a far parte di un'Azienda con una tradizione così straordinaria, che rappresenta passione, prestazioni e audace innovazione ai massimi livelli", ha commentato Reggiani (il cui nome non è correlato a quello dell'ingegnere Maurizio Reggiani che in passato ha ricoperto in Lamborghini il ruolo di Chief Technical Officer), che si occuperà anche del programma Lamborghini Essenza SCV12 dedicato alle attività in pista.

"Insieme alle persone di talento che rendono Lamborghini unica, non vedo l'ora di costruire su queste solide basi e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia nelle corse, puntando a nuovi traguardi che possano entusiasmare i nostri clienti, i nostri partner e i nostri appassionati in tutto il mondo".

Mohr aggiunge: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea Reggiani nella famiglia Automobili Lamborghini, alla vigilia di questa nuova stagione che segna anche l'inizio di un nuovo capitolo per il Marchio, con l'arrivo sulla scena mondiale della nuova Lamborghini Temerario GT3 a partire dalla 12 Ore di Sebring in programma questo fine settimana".

"La sua significativa esperienza e competenza nel motorsport sono stati elementi che hanno fortemente attratto Squadra Corse e si allineano perfettamente con i piani strategici a lungo termine del Marchio. Sono certo che Reggiani guiderà Lamborghini verso ulteriori successi nei prossimi anni, in particolare in alcuni dei più prestigiosi campionati GT3, ma anche nella nostra piattaforma monomarca Super Trofeo, già estremamente vincente".

Stephan Winkelmann, AD di Automobili Lamborghini, conclude: "Voglio augurare buon lavoro ad Andrea Reggiani. Sono certo che il suo impegno porterà valore aggiunto all'attività di Lamborghini nel motorsport, che per il nostro Marchio rimane sempre un importante laboratorio per lo sviluppo delle nuove tecnologie".

"L'arrivo di Reggiani nella nostra famiglia coincide con il debutto della Temerario GT3 e la fase iniziale di sviluppo della Lamborghini Temerario Super Trofeo, che dal prossimo anno darà vita ai tre campionati monomarca in Europa, Asia e Nord America. Ad Andrea voglio rivolgere un caloroso benvenuto".