WEC | Toyoda ci ripensa: accetta il premio Spirit of Le Mans 2023

Per la serie 'meglio tardi che mai', Akio Toyoda ha finalmente accettato di ritirare il premio Spirit of Le Mans Award che gli era stato assegnato nel 2023.

Lo speciale riconoscimento viene dato dall'Automobile Club de l'Ouest ogni anno prima della 24h di Le Mans a chi incarna meglio spirito della leggendaria corsa che si svolge sul Circuit de la Sarthe.

Per l'edizione del Centenario, a beneficiarne avrebbe dovuto essere il Presidente di Toyota, che però in un primo momento si era rifiutato di ritirarlo essendo in disaccordo sulla gestione del famigerato Balance of Performance in quel momento.

Con un anno di ritardo, Toyoda ha fatto retromarcia e la settimana scorsa il Presidente dell'ACO, Pierre Fillon, ha potuto finalmente incontrarlo per effettuare la premiazione.

Akio Toyoda, Presidente Toyota Foto di: Toyota

"Mi scuso sinceramente con il Presidente Fillon e con tutte le persone coinvolte per il mio comportamento inappropriato dello scorso anno", ha commentato il giapponese, conosciuto anche con il soprannome di 'Morizo' quando correva, prima di diventare capo del marchio Campione in carica nel FIA WEC.

"Credo che la persona che riceve lo 'Spirit of Le Mans Award' debba ritirarlo a nome di tutti coloro che sono coinvolti negli sport motoristici. Questo include piloti, ingegneri, meccanici e tutto il personale di supporto, compresi gli addetti al marketing".

"L'anno scorso, però, sentivo troppo l'influenza della politica e quindi non ho potuto accettarlo. Tuttavia, mentre guardavo l'ultima ora della 24 Ore di Le Mans di quest'anno, ho sinceramente pensato: "Questa è la Le Mans in cui sono onorato di ricevere il premio". E se potrò mai essere perdonato, con la consapevolezza di dover chinare il capo, vorrei ricevere il premio con umiltà".

"Credo che lo 'Spirit of Le Mans' sia un premio di grande prestigio e di lunga tradizione. Continuerò a impegnarmi per contribuire agli sport motoristici in modo che tutti possano dire: 'Siamo stati contenti di averlo assegnato a Morizo' ".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Fillon ha aggiunto: "Sono molto felice di poter consegnare personalmente il premio Spirit of Le Mans, che inizialmente era nostra intenzione dare l'anno scorso, ma comprendiamo perfettamente le ragioni. Il passato è passato e sono davvero felice di avere questa opportunità oggi".

"Il signor Toyoda, noto anche come pilota "Morizo", ha compiuto diversi sforzi e contribuito in modo significativo agli sport motoristici, a Le Mans e alle gare endurance, e sono certo che sia meritevole di questo premio. È un grande onore poterglielo consegnare ufficialmente".

"L'importante negli sport motoristici, e anche parte del DNA di Le Mans, è dare ai costruttori una piattaforma per esplorare le possibilità dell'innovazione. Credo che offra l'opportunità di pensare a come dovrebbero essere le future auto stradali".

"Questa è stata la storia di Le Mans negli ultimi 100 anni e molte innovazioni sono emerse nel corso degli anni. Spero che Toyota continui a fare da apripista e vorrei pensare insieme al futuro della mobilità. Per quanto riguarda la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, spero che potremo progredire insieme".