WEC | Riviviamo il trionfo Ferrari a Le Mans con “The Red Line”

Un risultato straordinario firmato dalla squadra Ferrari – AF Corse che ha portato per prima al traguardo la 499P numero 50, guidata da Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina, e una festa completata dal terzo posto dei compagni Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – già vincitori nel 2023 – con la Le Mans Hypercar numero 51.

Le immagini del trionfo, della festa sul podio e degli abbracci nei box delle Hypercar in livrea rossa, rappresentano alcuni dei momenti più emozionanti della nuova puntata della web serie “Full Access: The Red Line”, disponibile sul canale ufficiale YouTube di Ferrari.

Un percorso per immagini che inizia ben prima della bandiera a scacchi con l’obiettivo di raccontare il dietro le quinte delle due settimane vissute dalla squadra in Francia. Dal Pesage, la giornata dedicata alle verifiche tecniche nel centro storico di Le Mans, passando per il Test Day sul circuito de La Sarthe, per proseguire con tutte le sessioni di prova, qualifica, Hyperpole che hanno anticipato l’inizio della corsa, fissato per sabato 15 giugno alle ore 16.

I vincitori della 24H di Le Mans #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La narrazione punta i riflettori non solo sull’attività in pista, ma soprattutto sul dietro le quinte dell’impegno della Casa di Maranello. Dai dialoghi tra i piloti e la squadra, l’incontro con i tifosi (ben 329 mila quelli che hanno assistito alla corsa: un record per Le Mans), gli ospiti e i clienti giunti in Francia per supportare il Cavallino Rampante. Il tutto in un intreccio di stati d’animo ed emozioni culminato nella massima – e condivisa – espressione di gioia.

Situazioni e contesti inediti svelati al pubblico per rivivere un’esperienza sportiva che s’intreccia all’epica dell’automobilismo con un epilogo, l’undicesima vittoria assoluta Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, in un appuntamento che ha avuto tra le protagoniste anche la 499P numero 83 iscritta da AF Corse, al comando per ben 83 giri – con i piloti ufficiali Ferrari Yifei Ye e Robert Shwartzman, che hanno condiviso la vettura con Robert Kubica –, ma costretta al ritiro anzitempo.