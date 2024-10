WEC | Mercedes: c'è veramente una LMDh in programma in futuro?

Secondo alcune voci che hanno iniziato a circolare, pare che Mercedes-AMG sia interessata a entrare nella scena di Le Mans e che sia già oltre la fase di valutazione con i fornitori.

In ogni caso, il portale specializzato Daily Sportscar ha anticipato la questione, anche se la situazione in realtà è ancora piuttosto prematura.

Nonostante si dica "fiducioso nel riferire che Mercedes-AMG sta indagando formalmente su un possibile ingresso nella categoria hypercar [WEC] o GTP [IMSA] con un prototipo LMDh da qualche tempo", citandofonti dei fornitori, non vengono forniti ulteriori dettagli, come ad esempio l'anno di inizio della costruzione.

Seppur i colloqui siano "chiaramente più" di una semplice esplorazione informale delle possibilità, possiamo affermare che si tratti di una mossa coraggiosa, dato che finora nessun'altra fonte ha riferito di essere interessata a una AMG-LMDh. Anche Motorsport.com non è a conoscenza di considerazioni di questo tipo da parte del costruttore, dopo aver fatto le proprie richieste e valutazioni.

Mercedes-AMG a Le Mans: questo è un punto a favore

La classe Hypercar è indubbiamente il più grande successo nella storia delle corse a ruote coperte ed eclissa persino il Gruppo C. Quasi tutti i principali gruppi automobilistici tradizionali sono ora rappresentati, con solo Ford, il Mercedes-Benz e Tata attualmente assenti.

Decisivo per il successo della categoria: il Balance of Performance (BoP) - per quanto controverso dal punto di vista sportivo - mantiene bassi i costi di sviluppo. Per la prima volta da quando il motorsport è caduto nella trappola dei costi negli anni '90, Le Mans può essere realizzata a un prezzo in cui i costi non superano il valore di marketing.

Secondo l'ACO, le attuali hypercar sono le ultime auto a benzina della classe regina. Tuttavia, la classe a idrogeno, che a un certo punto dovrebbe sostituire il tutto, è stata ulteriormente posticipata e non si possono escludere ulteriori rinvii. Attualmente le hypercar possono essere utilizzate almeno fino al 2029 e probabilmente continueranno a correre a Le Mans fino al 2030.

Inoltre, un campionato con il BoP non richiede un periodo di tempo di anni per adattarcisi come avvenuto coi regolamenti orientati alla competizione. Se le condizioni sono giuste, le vittorie sono possibili già nel primo anno, come dimostra l'esempio della Ferrari.

Inoltre, Mercedes ha ormai insabbiato il suo ambizioso progetto di offrire auto esclusivamente elettriche entro il 2030. I motori a combustione elettrificati saranno offerti fino al 2030 - in altre parole, il concetto che viene perseguito anche con le hypercar.

Con la Mercedes-AMG One, c'è una hypercar per la strada che ha appena battuto il proprio record sul Nürburgring-Nordschleife ed è stata la prima vettura omologata per la circolazione su strada a percorrerlo meno di 6'30". L'auto da corsa potrebbe essere modellata visivamente su questo mezzo.

Einer von zwei Mercedes-Siegen in Le Mans: 1989 mit dem Sauber-Mercedes C9 Foto: Daimler

AMG può anche far valere la lunga tradizione Mercedes a Le Mans, che finora ha prodotto due vittorie assolute nel 1952 e nel 1989, ma l'era GT1 potrebbe essere facilmente ignorata se pensiamo ai vecchi successi.

Un altro aspetto è la possibilità di "parcheggiare temporaneamente" il personale del progetto di Formula 1 in un progetto di Hypercar in modo relativamente semplice, nel caso in cui il team di Formula 1 corra il rischio di superare il limite di budget cup previsto.

A proposito di LMDh, Porsche ha anche dimostrato che il successo di questo concetto ricade sempre sul marchio, nonostante un telaio esterno e un'elettronica standardizzata - alla fine ancora più chiaramente che con la Sauber-Mercedes C9, per esempio, dove la squadra corse svizzera era ancora presente nel nome.

Motorsport.com ha anche chiesto un commento a Mercedes-AMG. La risposta è stata: "Non prendiamo parte a speculazioni". Quindi non una smentita completa.

Mercedes-AMG a Le Mans: cosa c'è nei 'contro'

Se la decisione di entrare nella serie venisse presa internamente oggi, il 2027 sarebbe la prima data possibile per una stagione completa. E come Motorsport.com ha appreso da fonti interne alla Mercedes, tale partecipazione, se fosse già stata decisa, sarebbe stata tenuta segreta. Troppo segreta per essere vera.

Da un lato, c'è l'argomento dei costi. Questo argomento viene già annacquato sempre di più. L'uso di jolly di sviluppo e, in alcuni casi, la conversione di interi concetti di auto, come nel caso del Vanwall, sta nuovamente generando costi per aggiornamenti che non dovrebbero più esserci. L'obiettivo di mantenere il costo originario è stato comunque mancato a causa dell'elevato numero di Costruttori, perché quando ce ne sono molti, prima o poi il tutto diventa costoso.

Inoltre, è stato dimostrato più volte che il BoP non è un'assicurazione contro le cattive auto. Anche nel WEC si sono riscontrate differenze talvolta evidenti tra le singole Hypercar. E questo vale non solo per i piccoli Costruttori come Isotta Fraschini, Vanwall o Glickenhaus, ma anche per marchi affermati come Lamborghini e Peugeot.

Der andere Mercedes-Sieg: Hermann Lang und Fritz Riess triumphieren 1952 auf dem 300 SL Foto: Motorsport Images

Costruttori: sono già tanti, forse troppi?

Nel 2026, almeno dieci Costruttori lotteranno per la vittoria a Le Mans, ma ci potrà essere un solo vincitore. Sono più i costruttori che torneranno a casa frustrati di quelli che trarranno vantaggio dalla loro partecipazione.

E quando l'hypercar Mercedes-AMG sarà pronta, altri avranno già disputato quattro o cinque gare di Le Mans con le loro auto. Nessun BoP al mondo può superare questa esperienza.

Il problema più grande di tutto ciò che ha a che fare con Mercedes e Le Mans è e rimane il trauma del 1999. Da allora, Mercedes non solo ha evitato l'argomento Le Mans, ma non l'ha nemmeno affrontato. Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, ha sempre detto che Le Mans era interessante per i team clienti con la vettura GT3, anche quando gli veniva chiesto direttamente della Classe Hypercar.

La linea ufficiale di Mercedes è sempre stata: stiamo mostrando la tecnologia ibrida in Formula 1, dove la percentuale di energia elettrica sarà notevolmente aumentata dal 2026, mentre è minima in una LMDh. E ciò è stato ripetutamente sottolineato anche con la AMG One, visto che il motore a combustione è derivato direttamente dall'unità di Formula 1.

Ed è proprio qui che risiede il problema successivo: è difficile emulare la One con questo motore, perché è semplicemente troppo piccolo. La categoria LMDh privilegia i motori ad alta cilindrata a causa della curva di coppia predeterminata. Ed è proprio da questi che AMG si sta attualmente allontanando: la discussione sulla C63 AMG con un motore a quattro cilindri è di fatto la pietra tombale sulla questione.

Certo, ci sarebbe ancora l'opzione di un motore V8 turbo, come quello utilizzato nella AMG GT (ormai sul mercato da dieci anni) o nella AMG S 63 E Performance, ma allora avrebbe poco senso prendere in prestito qualcosa dalla One.

Reicht ein Vierteljahrhundert aus, um das Trauma von 1999 zu überwinden? Foto: Motorsport Images

Anche la possibilità di un parcheggio provvisorio per il personale che non può più essere impiegato in F1, come dicevamo sopra, non richiede l'impegno di una Hypercar. Mercedes-AMG è presente nelle competizioni GT3 e svilupperà una nuova vettura nei prossimi anni; dopo tutto, l'attuale AMG GT3 si avvicina al suo decimo anniversario.

Ciò solleva la questione di cosa esattamente Mercedes voglia ottenere a Le Mans. Una vittoria alla 24h aiuta molto di più un marchio come Ferrari o Porsche rispetto a Mercedes, grazie alla loro immagine più sportiva. L'unica opzione rimasta sarebbe quella di differenziare maggiormente AMG da Mercedes e di utilizzare un progetto Le Mans per farlo.

Il progetto Sauber-Mercedes è sempre stato un esercizio preliminare per la Formula 1 (dove Mercedes ha rapidamente abbandonato Sauber a favore di McLaren). Il progetto GT1 degli anni '90 era un sostituto per l'interruzione del DTM/ITC dopo il 1996 e, dato che il team di Formula E è stato venduto alla McLaren, in questo caso non c'è bisogno di trovare un sostituto.

Infine, c'è un altro aspetto: dall'addio di Isotta Fraschini, i colleghi di Daily Sportscar hanno già tentato più volte di inserire Mercedes-AMG nel WEC: prima due volte nella Classe LMGT3, ora passando alla Classe Hypercar, che garantirebbe a sua volta uno slot LMGT3.

Tuttavia, Isotta Fraschini e Vanwall sono ancora due contendenti che vogliono tornare e che dovrebbero essere presi in considerazione prima che AMG possa presentarsi con la GT3. A meno che l'ACO non voglia soffocare artificialmente il boom delle hypercar, il che non sarebbe positivo nemmeno per una AMG-LMDh.

I Costruttori rivedono costantemente i loro programmi di motorsport esistenti e potenziali. Un processo di revisione formale non significa necessariamente molto. Tuttavia, già questo sarebbe un segnale forte, perché sarebbe la prima volta dal trauma del 1999 che la Mercedes affronta seriamente la questione.