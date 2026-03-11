WEC | Lotterer: "Contribuire alla crescita partendo da zero ti identifica maggiormente nel progetto"

Negli sport motoristici, la creazione di un nuovo programma è per un pilota una sorta di disciplina primaria, ma spesso anche un compito ingrato, dato che spesso sono poi i suoi successori a raccogliere i veri frutti del duro lavoro di costruzione. Tuttavia, è una missione che solo pochi sono in grado di affrontare dal punto di vista caratteriale e professionale.

André Lotterer è stato scelto per portare avanti proprio questo processo per il progetto LMDh di Genesis. Per il tre volte vincitore di Le Mans, il passaggio al progetto Hypercar del gruppo Hyundai sotto il marchio Genesis ha significato un passo in un territorio completamente sconosciuto.

Nella sua carriera fino ad oggi, sia in Europa che in Giappone, il tedesco è stato per lo più integrato in programmi già perfettamente avviati, mentre quello di Genesis è letteralmente partito da zero, il che ha quindi posto il 44enne di fronte a una sfida che non aveva mai affrontato in oltre due decenni di sport professionistico.

"Finora sono sempre entrato a far parte di progetti già avviati. Anche nel programma di Formula E con Porsche o nel ritorno a Le Mans con la 963 nel 2023, le basi erano diverse", ha spiegato in una intervista concessa a Motorsport.com.

"A Weissach si è fatto ricorso a un team estremamente affiatato. Si trattava di persone del programma GT o di Manthey che sapevano esattamente come funzionavano le cose da anni. Era una novità, ma non così radicale come in questo caso".

Genesis ha infatti iniziato davvero da zero nel 2024, ad eccezione delle strutture del team Idec Sport, che però erano ancora strutturate per le LMP2. Nel dicembre 2024 Lotterer è stato annunciato come pilota dedicato allo sviluppo della GMR-001 insieme a Pipo Derani. Un inizio difficile per tutti i soggetti coinvolti.

Genesis GMR-001 Foto di: Genesis

Creatività invece di routine

Lotterer descrive questo processo di costruzione di una squadra quasi da zero come una delle fasi più creative della sua carriera. Per dare al progetto la profondità necessaria, ha preso una decisione consapevole: rinunciare a un posto fisso in gara per la stagione 2025 per dedicarsi senza distrazioni alla costruzione della squadra e allo sviluppo della vettura come pilota collaudatore e di sviluppo.

Si è concesso solo una partecipazione sporadica in Classe LMP2 a Le Mans, anche se anche in questo caso è intervenuto solo come riserva. Inizialmente, Logan Sargeant era previsto come titolare in Idec Sport, ma nel febbraio 2025 ha improvvisamente abbandonato l'intero progetto, lasciandogli il posto.

"È un tipo di sfida completamente diverso. Mi rende orgoglioso essere così profondamente coinvolto e contribuire a trasformare un'idea in una squadra corse. Ci si identifica molto di più con il risultato quando si vedono crescere i frutti del proprio lavoro fin dal primo bullone".

Per il veterano era richiesta soprattutto una virtù che normalmente è secondaria nell'abitacolo: la pazienza.

"In un team ufficiale consolidato c'è tutto. Qui a volte bisognava aspettare i pezzi, perché prima bisognava definire le catene di fornitura e i processi. Non tutto avviene dall'oggi al domani. Bisogna imparare a gestire questo ritmo e allo stesso tempo consolidare la collaborazione umana".

André Lotterer, Genesis Magma Racing, GMR-001 Hypercar Foto di: Genesis

Brevi percorsi gerarchici nel cosmo "Magma"

Sebbene il gigantesco gruppo Hyundai, un gigante per la Corea del Sud, possa sembrare dall'esterno una struttura immobile, Lotterer descrive la parte interna del team come sorprendentemente agile. Con il team principal Cyril Abiteboul e il direttore sportivo Gabriele Tarquini, ha interlocutori che coltivano una politica della porta aperta.

"Qui non ci sono giochi di potere, né lotte interne. Il team è ancora piccolo, dinamico e alle prime armi. Questo è un enorme vantaggio nella fase di sviluppo".

Particolarmente interessante è il filo diretto con i vertici dell'azienda attraverso Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer del gruppo, il guru del design dietro marchi come Bentley o Lamborghini, ora forza trainante della linea "Magma" di Genesis.

"Luc è estremamente presente e ha un filo diretto con i vertici. Ci sentiamo parte importante di un nuovo capitolo. Ci fanno sentire che siamo stati scelti per dare una nuova dose di adrenalina all'intero gruppo".

Genesis Magma Racing, Genesis GMR-001 Foto di: Genesis

Dalla fragilità della LMP1 alla robustezza dell'hypercar

Un aspetto particolarmente affascinante è la maturità tecnologica dell'attuale generazione di auto. Il confronto con la fase finale altamente complessa dei sistemi ibridi LMP1 è evidente.

"Ricordo il mio ultimo anno in Audi nel 2016. L'auto era così radicale e complessa dal punto di vista tecnologico che la stabilità non era mai davvero garantita".

All'epoca, quasi ogni gara e ogni test erano caratterizzati da guasti al sistema. Alla fine, la Classe LMP1 è stata compromessa dagli enormi costi di questo approccio al limite assoluto. Oggi la realtà è diversa.

"Le hypercar sono incredibilmente affidabili fin dalla prima uscita in pista. La tecnologia è ancora di fascia alta, ma relativamente più semplice e robusta".

Ciò consente al team di svolgere un lavoro durante i test che sarebbe stato impensabile nell'era LMP1: quelle vetture spesso richiedevano due anni di preparazione, mentre la maggior parte delle auto LMDh ha debuttato con solo un anno di test alle spalle.

E anche la GMR-001 ha avuto solo sette mesi e mezzo dalla presentazione alla prima gara prevista. A causa della cancellazione del Qatar, ora sono otto mesi e mezzo.

Genesis Magma Racing GMR-001 Foto di: Genesis

Tarquini come punto di riferimento nel muretto dei box

Tarquini è la figura che servirà a fornire la componente umana e con Lotterer hanno caratteri simili: pur avendo vissuto carriere parallele, non hanno mai gareggiato l'uno contro l'altro. Il rispetto reciproco è comunque grande.

"Non abbiamo mai gareggiato l'uno contro l'altro, ma è fantastico averlo nella squadra. Il suo ruolo sarà particolarmente importante nei weekend di gara. Ha un'esperienza incredibile e capisce perfettamente lo stato d'animo di un pilota. È il collante che ci darà la tranquillità necessaria quando le cose si faranno serie nella prima gara. E ha delle storie davvero interessanti da raccontare".

Con questo mix di meticolosità tecnica e una sana dose di ottimismo, Lotterer affronta la nuova stagione con Genesis, pronto a raccogliere i primi frutti di un lavoro iniziato molto prima del primo semaforo verde che avverrà ad Imola il 19 aprile.