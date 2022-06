WEC | La 24h di Le Mans è di Toyota, Jota, Porsche e Aston-TF

Carica lettore audio

Sono Toyota, Jota, Porsche e TF Sport a conquistare uno storico trionfo alla 24h di Le Mans, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

La 90a edizione della classica francese che si svolge sul Circuit de la Sarthe si è conclusa ancora una volta ricca di episodi controversi, colpi di scena, gioie e dolori per tutte le 62 macchine iscritte.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar di Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: passeggiata giapponese, primo podio Glickenhaus

Come ampiamente prevedibile, la Classe Hypercar è stata dominata in lungo e in largo dalle Toyota, che fin dal via hanno preso il comando delle operazioni senza mai mollarlo.

Solo i giapponesi avrebbeo potuto perdere per mano di loro stessi, e ad un certo punto un mezzo brivido lo hanno vissuto quando la #7 di López/Kobayashi/Conway si è dovuta fermare per un reset durante la 16a ora.

La GR010 Hybrid vincitrice della passata edizione si era scambiata alcune volte la leadership con la 'gemella' #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, che aveva potuto allungare nel corso della notte sfruttando una 'Slow Zone' in cui era incappata la #7 che la inseguiva.

Il problema momentaneo ha dato modo alla #8 di prendere un giro di vantaggio e scongiurare eventuali giochi di scuderia - sempre poco simpatici in questi casi - e concludendo la gara in solitaria e rientrando ai box in parata.

Arriva invece con soddisfazione il primo podio a Le Mans per la Glickenhaus grazie alla 007 LMH #709 condotta da Westbrook/Briscoe/Mailleux. La vettura del funambolico e visionario proprietario Jim non se l'è giocata sul passo con le Toyota, ma porta a termine la gara con buoni miglioramenti rispetto all'esordio del 2021.

24h da dimenticare invece per la Alpine, quinta al traguardo e con tante recriminazioni. La prima è sicuramente rivolta al Balance of Performance assurdo impostole dopo le Qualifiche, cosa che ha relegato la A480 LMP1 #36 gestita dal Team Signatech al ruolo di comprimaria anziché di ulteriore protagonista della categoria.

Evidentemente la possibilità che una vecchia Oreca LMP1 potesse vincere a Le Mans contro le macchine di nuova generazione (cosa accaduta a Sebring, per esempio) poteva essere uno spauracchio a livello politico, ma va anche detto che - oltre all'evidente penalizzazione tecnica - il trio Negrão/Lapierre/Vaxivière ha patito un paio di problemi meccanici che li ha costretti a tornare in garage accumulando ritardo, sommati all'errore di Vaxivière quando è andato a muro in fase di doppiaggio domenica mattina crollando pure oltre il 20° posto assoluto.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 di Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

LMP2: Jota e APR sui primi gradini

Come accade da inizio anno, grandi battaglie hanno caratterizzato la Classe LMP2, vinta con un allungo nell'ultimo terzo di gara dalla Jota. La Oreca 07-Gibson #38 guidata da Da Costa/Gonzalez/Stevens non ha sbagliato nulla e una volta salita in testa ha gestito alla grande una situazione non semplice che l'ha vista più volte incalzata dai rivali.

I migliori di questi sono i ragazzi della Prema, impegnati con la Oreca #9 nella prima volta a Le Mans per la squadra tricolore. Gli ottimi Kubica/Colombo/Delétraz portano a casa combattendo con grinta la piazza d'onore e battono l'altra macchina schierata da Jota, la #28 di Aberdein/Rasmussen/Jones che ha rimontato già nelle prime fasi.

Altri duelli sono andati in scena per la Top5, dove si piazzano alla fine De Vries/Beche/Van Der Helm con la Oreca #13 di TDS Racing X Vaillante, che all'inizio del weekend era tra i PRO/AM e poi ha dovuto cambiare categoria quando Philippe Cimadomo è stato escluso (ritenuto pericoloso dalla direzione gara) e sostituito con una sicurezza come Nyck De Vries.

Quinta risalendo dopo alcuni problemi la Oreca #5 del Team Penske (Cameron/Nasr/Collard), all'ultimo impegno stagionale nel FIA WEC dato che la squadra americana si concentrerà sullo sviluppo della Porsche LMDh nei prossimi mesi.

La #23 di United Autosports USA (Jarvis/Lynn/Pierson) taglia il traguardo sesta del lotto, mettendosi alle spalle nel finale la #37 della Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten) che aveva ben figurato nell'ultimo quarto della corsa.

Ottava si classifica la #48 di Idec Sport con il trio Pilet/Chatin/Lafargue, seguita dalla #1 del Richard Mille Racing Team (Ogier/Milesi/Wadoux) e dagli esordienti Bortolotti/Vanthoor/Ineichen al volante della Oreca #32 iscritta dal Team WRT.

#45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 di Steven Thomas, James Allen, Rene Binder Photo by: Rainier Ehrhardt

Tra i PRO/AM si può dire che è andato tutto bene alla Algarve Pro Racing, la cui Oreca #45 festeggia il successo con Thomas/Allen/Binder davanti a Sales/Bell/Hanley sulla #24 di Nielsen Racing.

Questi hanno superato nel finale la #3 di DKR Engineering (Glorieux/Cougnaud/Horr), mentre grida vendetta il quarto posto conseguito dalla AF Corse con la #83 nelle mani di Perrodo/Nielsen/Rovera.

Alcuni problemi tecnici e l'errore madornale del francese commesso domenica mattina - quando ha mandato a muro la Corvette #64 leader LMGTE PRO con conseguente penalità di 3' - ha relegato l'auto cromata che annovera anche i due piloti della Ferrari GT alla continua rincorsa, ma senza portare a casa trofei.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR LMGTE Pro di Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: Paul Foster

LMGTE PRO: Porsche torna a vincere nell'amarezza Ferrari-Corvette

La Porsche torna a vincere Le Mans in Classe LMGTE PRO con una gara a denti strettissimi dove non sono mancati i colpi di scena. A trionfare è la 911 RSR-19 #91 preparata dal Team Manthey per Bruni/Lietz/Makowiecki, finita indietro nelle prime ore e poi capace di riprendersi la testa in modo quasi rocambolesco.

A nulla sono valsi gli sforzi della AF Corse per riuscire a confermarsi per il secondo anno di fila vincente con le Ferrari 488. Castrate anche loro da un Balance of Performance che grida allo scandalo - specialmente per il palese passo gara inferiore rispetto alle rivali - la migliore delle vetture di Maranello è la #51 di Calado/Pier Guidi/Serra, seconda dopo essere stata anche al comando domenica mattina in seguito ai problemi altrui, ma ripresa e superata senza sudare troppo dalla Porsche.

Nella prima parte di gara era andata meglio la #52 di Fuoco/Molina/Rigon, ma un contatto con un prototipo l'ha fatta finire indietro con una sosta ai box per le riparazioni, riuscendo comunque ad agguantare un buon podio e punti preziosi in ottica campionato.

In odore di successo c'era anche la Porsche #92 di Estre/Christensen/Vanthoor, che però ha visto andare in fumo tutto con una gomma esplosa domenica mattina che la spedisce giù dal podio, tutto sommato immeritatamente.

Quinta si classifica invece la Ferrari #74 della Riley Motorsport (Bird/Van Gisbergen/Fraga), tranquillamente al traguardo senza commettere errori e risalendo la china quando altri hanno sbagliato o avuto inghippi.

I grandissimi delusi di giornata sono ovviamente gli alfieri di Chevrolet, dato che fin da subito le Corvette C8.R messe a punto dalla Pratt&Miller avevano avuto un ritmo migliore e condotto sulle rivali.

La #63 di Taylor/Catsburg/Garcia ha però spaccato una sospensione nella notte di sabato dovendo sostare ai box e poi alzando bandiera bianca, ma peggio è andata alla #64 di Milner/Tandy/Sims, che era tornata al comando quando François Perrodo l'ha colpita durante un doppiaggio mandandola rovinosamente a muro e al K.O. definitivo.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am di Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM: TF Sport regala il successo alla Aston Martin

In Classe LMGTE AM torna a vincere la Aston Martin grazie all'ottimo lavoro svolto dalla TF Sport con la Vantage #33 di Keating/Chaves/Sørensen). Anche loro hanno sfruttato la Safety Car per allungare sensibilmente sulle Porsche #79 di WeatherTech Racing/Proton (MacNeil/Andlauer/Merrill) domenica mattina, andando a centrare un successo in rimonta da centro gruppo dopo essere rimasta fuori dalla lotta per la Hyperpole.

Sul podio c'era meritatamente anche la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx), ma un problema tecnico (con conseguente crollo in classifica) sopraggiunto quando mancavano 120' al termine ha regalato il terzo gradino alla Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

Anche questa categoria è stata molto combattuta fino alla bandiera a scacchi, con ribaltoni repentini e continui che alla conclusione portano in Top5 le Porsche di GR Racing (#86 Wainwright/Pera/Barker) e Dempsey-Proton Racing (#88 Root/Poordad/Heylen).

La migliore delle Ferrari al traguardo è la #54 di AF Corse (Cassidy/Castellacci/Flohr), seguita dalle #85 delle Iron Dames, Frey/Gatting/Bovy, che hanno recuperato bene dopo problemi iniziali.

Tra i primi 10 ci sono anche le altre due Ferrari di AF Corse con Vilander/Mann/Ulrich (#21) e Abril/Grunewald/Prette (#61), più la #55 di Spirit Of Race (Perel/Griffin/Cameron).

Nel finale sono crollate per incidenti e problemi le Porsche #99 di Hardpoint/Absolute Racing (Haryanto/Picariello/Rump) e #88 di Dempsey-Proton Racing (Root/Poordad/Heylen) che si erano ben comportate nel corso della gara.