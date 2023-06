WEC | Folla in festa a Maranello per le Ferrari 499P di Le Mans Tifosi assiepati lungo le strade e dipendenti in visibilio per la vittoria alla 24h di Le Mans, celebrata con una parata nel centro del paese e piloti del Cavallino Rampante presi d'assalto per foto e autografi in una giornata memorabile per chi ha scritto una pagina di storia del motorsport indelebile.

Di: Francesco Corghi La Ferrari attira sempre, anche quando si tratta di organizzare qualcosa in un giorno feriale di metà giugno, dove qualcuno ha già preso ferie trasferendosi nei luoghi di villeggiatura. A Maranello il Cavallino Rampante ha voluto celebrare il grande successo ottenuto alla 24h di Le Mans poco più di una settimana fa con una parata delle 499P lungo le strade del paesino emiliano, alla quale era presente anche Motorsport.com. La giornata è cominciata benissimo, con un sole caldo che ha illuminato e riscaldato l'ambiente fin dal mattino. L'evento era previsto per le ore 11;30, ma già un paio di ore prima qualche tifoso aveva preso il suo posticino lungo il marciapiede che circonda il ristorante 'Il Cavallino', proprio davanti all'ingresso della sede di Via Abetone Inferiore 4. Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari Media Center Man mano che i minuti passavano, giovani, anziani e ragazzi si sono moltiplicati, con Polizia Municipale e servizio d'ordine che hanno avuto il loro bel da fare nel contenere la folla, sempre più vogliosa di avvicinarsi ai cancelli quando ancora la strada non era stata chiusa al traffico. Intanto gli equipaggi delle due 499P che prendono parte al FIA World Endurance Championship si sono radunati nella saletta della reception, cominciando a girare le prime video-interviste e firmare il bandierone Ferrari 499P che uno dei dipendenti gli ha portato. Verso le ore 11;10 la Hypercar #51 vincitrice sul Circuit de la Sarthe, ancora nella sua veste originale - quindi con tutta la carrozzeria sporca al termine della 'fatica' francese - è stata portata sotto l'arco dell'ingresso, dove ha sostato per alcuni minuti per qualche foto di rito, accompagnata da un lungo applauso dei presenti. Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari Media Center Poco dopo, ecco il momento clou della giornata: Alessandro Pier Guidi si è calato nell'abitacolo della #51 ed è uscito rombando, con Antonio Giovinazzi e James Calado seduti sulle fiancate tenendo rispettivamente la bandiera Ferrari e quella a scacchi, replicando quel che è accaduto poco dopo le ore 16;00 di domenica 11 giugno, quando il piemontese aveva tagliato trionfante il traguardo della Sarthe atteso dai compagni. Dietro di loro, ecco la #50 di Miguel Molina, Nicklas Nielsen ed Antonio Fuoco, in Top5 a Le Mans dopo una gara difficile e in rimonta, ma capace di mettere la firma sulla Hyperpole con il calabrese al volante. Le due Rosse, scortate dalle moto della polizia, hanno girato per le strade di Maranello prendendosi il meritatissimo omaggio di tifosi e appassionati, poi sono tornate all'interno della azienda dove la #51 è stata portata nel piazzale davanti alla palazzina del Centro Stile, presa d'assalto da una marea di dipendenti con gli occhi che brillavano. Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari Media Center Tutti e sei i piloti hanno poi firmato autografi sulle cartoline celebrative e scattato gli immancabili selfie con grande gentilezza, ancora emozionati per il successo conseguito, a godersi il bagno di folla davanti agli sguardi compiaciuti del loro capo e responsabile, Antonello Coletta, e dell'Ingegner Ferdinando Cannizzo. Inoltre alla mensa dipendenti tutti gli uomini di Ferrari hanno potuto gustare il menù comprendente i piatti della Vittoria, ovvero ravioli, costolette al pepe rosa e patate noisette; essendo il posto aperto a fasce orarie per i lavoratori del Cavallino Rampante, la calca davanti alla 499P #51 e al Trofeo del Centenario di Le Mans non è mai calata, pronta con telefoni e pennarelli in mano ad attendere i protagonisti di questo grandioso successo che rimarrà negli annali del motorsport. Una festa per tutti, da tifosi ad addetti ai lavori, che prosegue anche ad una decina di giorni dal grande evento della stagione 2023, pronta a fare tappa a Monza tra un paio di settimane per portare avanti altri sogni griffati Ferrari con le 499P.