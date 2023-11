WEC | Divieto termocoperte revocato ancora a Le Mans nel 2024?

Il divieto di utilizzare le termocoperte nel FIA WEC potrebbe essere revocato per la seconda volta in occasione della 24 Ore di Le Mans del prossimo anno.

Frederic Lequien, grande capo del WEC, ha rivelato che il divieto di preriscaldare gli pneumatici nei box prima di montarli sulle vetture è in fase di revisione per motivi di sicurezza per l'appuntamento più importante della stagione, fissato come sempre nel mese di giugno.

Questo fa seguito alla deroga concessa una tantum per la 24 Ore di Le Mans di quest'anno, dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto vetture appena uscite dai box a causa degli pneumatici freddi nel precedente appuntamento della serie a Spa-Francorchamps, nel mese di aprile.

"Per il momento la decisione non è stata presa per Le Mans", ha dichiarato Lequien. "Dobbiamo discuterne ancora per assicurarci che sia fattibile".

Lequien ha spiegato che ci sono diversi fattori per cui il riscaldamento degli pneumatici potrebbe essere consentito a Le Mans, nonostante il divieto sia in vigore per il resto del calendario WEC di otto gare.

"Le Mans è molto specifica a causa delle differenze di temperatura tra il giorno e la notte, delle diverse categorie e delle differenze di abilità dei piloti", ha detto.

"Quando si esce dalla pitlane alle tre di notte e le temperature sono piuttosto basse, è fattibile, ma i piloti devono adattarsi a questo, e per questo abbiamo bisogno di tempo".

Ha inoltre sottolineato che l'anno prossimo la griglia di partenza di Le Mans comprenderà tre classi anziché le due del resto del calendario, con il ritorno della LMP2 dopo la sua eliminazione dal campionato completo. E ha spiegato che non è prevista la reintroduzione delle termocoperte per altre gare del campionato.

Photo by: JEP / Motorsport Images #9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson of Bent Viscaal, Juan Manuel Correa, Filip Ugran

"Posso dirvi che per il resto della stagione elimineremo le termocoperte, senza alcun dubbio", ha dichiarato. I regolamenti sportivi per il WEC 2024 sono già stati pubblicati e vietano 'l'uso di qualsiasi dispositivo termico o di ritenzione del calore'".

A causa della natura specifica di Le Mans e del Circuit de la Sartha, la 24 Ore ha una propria serie di regolamenti supplementari che riguardano le questioni sportive.

Queste devono ancora essere pubblicate per il 2024 e di solito vengono rilasciate a novembre o dicembre. La nuova regola sul riscaldamento degli pneumatici si è rivelata controversa fin dall'inizio della stagione 2023, con i piloti che hanno sottolineato i pericoli di lasciare i box con le gomme fredde.

È stata la causa dell'incidente di James Calado con la nuova Ferrari 499P Le Mans Hypercar durante il test Prologo di Sebring, nel mese di marzo.

Il pilota britannico in quel caso aveva contestato il cambiamento delle regole, facendo delle previsioni corrette su ciò che sarebbe potuto accadere quando il WEC sarebbe arrivato a Spa in aprile.

"Riuscite ad immaginare di uscire dai box a Spa e dirigervi verso l'Eau Rouge quando ci sono 5 gradi?", ha detto.

Photo by: Porsche #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki

Brendon Hartley si è schiantato con la sua Toyota GR010 HYBRID LMH al Raidillon durante il giro di lancio nelle qualifiche dell'evento belga e Antonio Fuoco ha sbattuto subito dopo aver lasciato i box con la sua Ferrari 499P a gomme fredde durante la gara.

A maggio è stato annunciato che i riscaldatori degli pneumatici sarebbero stati consentiti per la corsa del centenario di Le Mans.

L'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore della gara, ha dichiarato di voler garantire che "i piloti di tutti i livelli di esperienza siano in grado di gareggiare nell'ambiente più sicuro possibile, indipendentemente dalle condizioni della pista e dalle temperature".

Ha aggiunto che la mossa avrebbe dato ai fornitori di gomma (Michelin e Goodyear), ai team e ai piloti "tempo prezioso per sviluppare una migliore comprensione di come portare in temperatura gli pneumatici freddi in vista del resto della stagione WEC 2023".