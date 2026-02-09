WEC | Definiti tutti gli invitati alla 24h di Le Mans 2026, ecco l'elenco

CrowdStrike Racing by APR e Kessel Racing sono le ultime due squadre ad essersi guadagnate l'invito per correre la 24h di Le Mans, che si terrà il prossimo 10-14 giugno come quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026.

Con la conclusione della stagione 2025/2026 della Asian Le Mans Series sono infatti stati assegnati i restanti due posti per le categorie LMP2 e LMGT3, andati ai Campioni della serie di ACO disputata nell'arco delle sei gare affrontate tra Sepang, Dubai e Abu Dhabi.

In Classe LMP2 è quindi la CrowdStrike Racing by APR a ritirare il pass per essere presente con la sua Oreca sul Circuit de la Sarthe grazie ai risultati ottenuti da George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz, che hanno avuto la meglio di Antonio Fuoco/Roberto Lacorte/Charles Milesi al volante della 07-Gibson #47 di Cetilar Racing, classificatasi seconda.

Per il team tricolore ora non resta che sperare in una accettazione della domanda di iscrizione da presentare ad ACO, tenendo anche conto che si tratta di una compagine con una certa storia in quel di Le Mans, specialmente per quanto fatto ai tempi della Dallara LMP2 portata anche in Top10 in edizioni dove la Classe Regina LMP1 annoverava una manciata di auto, mentre nelle altre categorie la battaglia era decisamente molto più spettacolare e serrata.

Per quel che concerne la LMGT3, anche Kessel Racing ha staccato il biglietto d'ingresso alla classica francese con il trio Dustin Blattner/Dennis Marschall/Chris Lulham impegnato sulla Ferrari #74, capace di respingere gli assalti della BMW #69 del Team WRT in una ostica gara finale a Yas Marina.

La squadra svizzera affiliata al Cavallino Rampante si era già imposta nella BRONZE CUP del GT World Challenge Europe prendendosi un posto, dunque bisognerà vedere se sfrutterà entrambe le caselle oppure ne libererà una.

E qui va detto che WRT ora potrà pensare a fare eventualmente come Cetilar, domandando un posto tra le derivate di serie, qualora ci fosse l'intenzione di provare a riportare Valentino Rossi alla Sarthe; il 'Dottore' ha scelto di non prendere parte al FIA WEC in favore del GT World Challenge Europe, ma se l'organizzazione dei suoi impegni famigliari e lavorativi con la MotoGP lo consentiranno, potrebbe anche fare un pensierino ad una 24h che per due volte non è riuscito a portare a termine (e non per colpe sue).

Tenendo poi conto che rimane da assegnare l'iscrizione in Classe HYPERCAR in mano all'IMSA, ma che non andrà a Porsche Penske Motorsport (Campione in IMSA, ma non più iscritto al WEC e quindi automaticamente fuori da Le Mans), vediamo quali sono i nomi degli aventi diritto ad uno spazio tra i partecipanti alla 24h.

Invitati in Classe HYPERCAR

- Da Definire

Invitati in Classe LMP2

- PJ Hyett (Campione IMSA LMP2 e vincitore del premio Jim Trueman Trophy)

- VDS Panis Racing (Campione ELMS)

- Inter Europol Competition (Vice-Campione ELMS)

- AO by TF (Campione ELMS LMP2 PRO/AM)

- CLX Motorsport (Campione ELMS LMP3)

- Crowdstrike by APR (Campione ALMS LMP2)

Invitati Classe LMGT3

- TF Sport (Campione ELMS LMGT3)

- Orey Fidani (Migliore pilota Bronze IMSA GTD e vincitore del premio Bob Akin Trophy)

- Kessel Racing (Campione GTWC Europe BRONZE CUP)

- Kessel Racing 2 (Campione GT ALMS)

Naturalmente tutti gli inviti sono soggetti a revisione da parte di FIA ed Automobile Club de l'Ouest; nelle prossime settimane il comitato di selezione si riunirà per analizzare i vari casi e le domande pervenute, pubblicando infine l'elenco iscritti ufficiale nel quale, come noto, sono già inseriti i 36 del FIA WEC.