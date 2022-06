WEC | Aumentata la potenza della Alpine per Le Mans Nel nuovo BoP per le Hypercar, la A480 LMP1 del Team Signatech riceve un aumento di potenza ed energia, dopo le grosse difficoltà mostrate nelle prove della 24h in confronto a Toyota e Glickenhaus, le quali restano sui medesimi parametri.

Dopo le modifiche apportate al Balance of Performance delle LMGTE PRO e AM, i tecnici di Automobile Club de l'Ouest e FIA hanno cambiato anche quello della Classe Hypercar per la 24h di Le Mans. Al terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship, la Alpine si era trovata in difficoltà fin dalle prime prove rispetto alle rivali Toyota e Glickenhaus. Preso atto dei tempi registrati nelle prime due sessioni di Libere e in Qualifica sul Circuit de la Sarthe, i vertici del campionato hanno quindi cercato di ridare un po' di potenza alla A480 LMP1 #36 motorizzata Gibson. #36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Rainier Ehrhardt Il prototipo messo a punto dal Team Signatech potrà ora utilizzare una energia pari a 785 MJ per stint, ossia +11 MJ rispetto al precedente bollettino pubblicato il 1° giugno. A questo si aggiunge una spinta complessiva che sale a 427 kW (581 CV) da 420 kW (571 CV), che dovrebbe consentire all'auto francese di avere maggiore velocità di punta, dato che era risultata decisamente più lenta rispetto alle rivali di categoria. Il peso resta invariato, ossia 952kg, mentre non ci sono cambiamenti per Toyota e Glickenhaus. #708 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Felipe Derani Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images Le GR010 Hybrid sono sui 1.070 kg di peso, potenza di 688 CV ed energia per stint a 898 MJ, con il sistema ibrido che si attiva a 190 km/h. Le 007 LMH restano invece su 1.030 kg, 707CV e 910 MJ di energia per stint. Ricordiamo che la 24h di Le Mans è l'unico round stagionale in cui si possono modificare i BoP dei partecipanti in corso d'opera.