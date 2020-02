24h di Le Mans: ecco i 62 nomi della entry list 2020

Saranno 62 le vetture che comporranno la griglia di partenza della 88a 24 Ore di Le Mans, che il weekend del 13-14 giugno porterà a compimento la Super Season 2019-2020 del FIA World Endurance Championship.

La Selection Committee dell'Automobile Club de l'Ouest, in collaborazione con la FIA, ha diramato oggi la entry list ufficiale dell'evento, la cui metà dei partecipanti fanno parte degli iscritti alla stagione del FIA WEC, ai quali si aggiungono gli invitati speciali selezionati che porteranno il numero dei presenti ad eguagliare il record in griglia dello scorso anno.

In LMP1 vengono confermati i nomi del FIA WEC, ossia Toyota, Rebellion e le Ginetta del Team LNT che compongono le 6 caselle della prima categoria.

Le LMP2 sono invece 24, con Ligier, Oreca, Riley e Dallara come marchi rappresentati.

Ferrari, Aston Martin, Porsche e Corvette si daranno battaglia per il successo nelle Classi LMGTE Pro (che ha 11 auto) e AM (20 vetture).

Da segnalare che quest'anno l'edizione avrà la novità della "Hyperpole", nuovo format di qualifica che vedrà i Top6 di ogni categoria - al termine della sessione del mercoledì - andare a giocarsi il primato in 30' di prove cronometrate del giovedì sera a partire dalle 21;00.

Inoltre, il Garage #56 verrà riservato ad un progetto unico che vedrà una Oreca 07-Gibson preparata dal team Association SRT41 affidata a ai piloti disabili Takuma Aoki, Snoussi Ben Moussa e Nigel Bailly con il #84, iscritta dal quadriamputato Frédéric Sausset.

10 sono le riserve, pronte a subentrare qualora ci fossero defezioni. Fra queste, la LMP1 #4 della ByKolles Racing, le LMP2 di High Class Racing, DragonSpeed, Inter Europol Competition ed Idec Sport, le Ferrari di Spirit Of Race e Iron Lynx, le Porsche griffate Proton Competition e Team Project 1, e la Aston Martin della D'Station Racing.

"Alla fine, abbiamo ricevuto 75 richieste per i 62 posti disponibili, alcune dettate dai risultati di ELMS, Michelin Le Mans Cup, IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed Asian Le Mans Series - ha detto Pierre Fillon, Presidente dell'ACO - Dopo due delibere, abbiamo deciso di restare sulle 62, più le 10 riserve. Il numero di richieste conferma che questa gara resta magica. Tutte e quattro le classi sono popolari e di grande attrazione per team e privati. Nel 2020 sarà la prima 24h di Le Mans per la nuova Corvette C8-R e avremo diverse donne negli equipaggi. Siamo anche lieti di avere il Garage 56 per la LMP2 iscritta da Frédéric Sausset".

"Il numero di iscrizioni ci ha reso difficile la scelta e dovremo allungare la pit-lane per accogliere più auto a tempo di record. Come lo scorso anno, si conferma un grande successo, ma i lavori per il centenario dell'evento prevedono nuove strutture".

"Devo ammettere che quando terminerà la gara, sentirò nostalgia perché sarà l'ultima per le LMP1 ibride; l'efficienza di questi mezzi ha dato tanto anche ai modelli di produzione, quando li abbiamo introdotti nel 2012 la gente non conosceva certe tecnologie. Tutto si è avoluto in fretta, la Toyota nelle qualifiche del 2017 ha centrato un nuovo record arrivando a consumare il 40% in meno di carburante rispetto ai predecessori. Anche Audi e Porsche hanno dato un importante contributo a queste gare endurance grazie a velocità, emozioni ed impegno".

"Nel 2020 avremo 6 LMP1, con la Toyota a difendere il proprio titolo. In LMP2 ci sono tante vetture come Oreca, Ligier, Dallara e Riley guidate da ottimi piloti. Siamo felici di avere anche la nuova Corvette C8-R in LMGTE Pro a lottare con Porsche, Ferrari ed Aston Martin. Il nostro impegno è chiaro e lo si può riassumere in poche parole: divertimento per gli spettatori, sicurezza, progresso, sostenebilità, budget ragionevole ed internazionalità. Tutto ciò è di grande attrazione per squadre ufficiali e private, infatti la nostra entry list lo dimostra. Questa sarà la seconda volta che la 24h di Le Mans sarà il round finale del FIA World Endurance Championship e vogliamo che sia storica e piena di sorprese!"

N° Team Auto Piloti confermati LMP1 - 6 Auto 1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Gustavo Menezes Norman Nato Bruno Senna 3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Romain Dumas Louis Deletraz Nathanael Berthon 5 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Charlie Robertson TBA TBA 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Mike Simpson Guy Smith Chris Dyson 7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley LMP2 - 24 Auto 11 Eurointernational Ligier JS P217-Gibson Adrien Tambay TBA TBA 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Memo Rojas Pipo Derani Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Colin Noble TBA TBA 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson John Falb Simon Trummer TBA 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Roman Rusinov TBA TBA 28 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Richard Bradley 29 Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd 30 Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Jonathan Hirschi Konstantin Tereshchenko 31 Panis Racing Ligier JS P217-Gibson Julien Canal Nico Jamin TBA 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Alex Brundle Will Owen Job van Uitert 33 High Class Racing Oreca 07-Gibson Kenta Yamashita Mark Patterson Anders Fjordbach 34 Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson Jakub Smiechowski Mathias Beche TBA 35 Eurasia Motorsport Ligier JS P217-Gibson Shane van Gisbergen TBA TBA 36 Signatech Alpine Elf Alpine A470-Gibson Pierre Ragues Andre Negrao Thomas Laurent 37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 38 JOTA Oreca 07-Gibson Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens 39 Graff Oreca 07-Gibson James Allen Alexandre Cognaud Vincent Capillaire 42 Cool Racing Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny 43 Thunderhead Carlin Racing Dallara P217-Gibson Jack Manchester Ben Barnicoat TBA 47 Cetilar Racing Dallara P217-Gibson Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi 48 Performance Tech Oreca 07-Gibson Cameron Cassels TBA TBA 49 Rick Ware Racing Riley Mk30-Gibson Cody Ware TBA TBA 50 Richard Mille Racing Alpine Alpine A470-Gibson Sophia Floersch Katherine Legge Tatiana Calderon GTE Pro - 11 Auto 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra 63 Corvette Racing Corvette C8.R Jordan Taylor Antonio Garcia Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Corvette C8.R Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fassler 71 AF Corse Ferrari 488 GTE Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina 89 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE Sebastien Bourdais Olivier Pla TBA 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor 93 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Nick Tandy Earl Bamber Matt Campbell 94 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Patrick Pilet Mathieu Jaminet Julien Andlauer 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Nicki Thiim Marco Sorensen Richard Westbrook 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Alex Lynn Maxime Martin Harry Tincknell GTE Am - 20 Auto 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Christoph Ulrich Steffen Gorig Alexander West 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR Laurents Horr Matteo Cairoli Egidio Perfetti 57 Team Project 1

Porsche 911 RSR Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga 61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Francesco Piovanetti TBA TBA 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Johnny Mowlem Bonamy Grimes Charlie Hollings 65 WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE Cooper MacNeil TBA TBA 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino 74 Kessel Racing

Ferrari 488 GTE Nicola Cadei TBA TBA 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR Christian Ried Riccardo Pera TBA 80 HubAuto Corsa Ferrari 488 GTE Morris Chen Tim Slade Marcos Gomes 81 GEAR Racing Ferrari 488 GTE Christina Nielsen TBA TBA 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 Gulf Racing

Porsche 911 RSR Michael Wainwright Ben Barker Andrew Watson 87 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Richard Heistand TBA TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR Thomas Preining TBA TBA 90 TF Sport Aston Martin Vantage Salih Yoluc Charlie Eastwood Jonathan Adam 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn 99 Proton Competition Porsche 911 RSR Pat Long TBA TBA 'Innovative Car' 84 Association SRT41 Oreca 07-Gibson Takuma Aoki

Snoussi Ben Moussa Nigel Bailly

In grassetto i partecipanti a tutta la stagione del FIA WEC



Riserve (in ordine di priorità):