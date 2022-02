WEC | 24 ore di Le Mans: posticipato l'annuncio della entry list

Carica lettore audio

La pubblicazione della entry list per la 24 Ore di Le Mans, ovvero il round più atteso del World Endurance Championship 2022 previsto dall'1 al 12 giugno era atteso per oggi, ma i promotori del campionato, la ACO (Automobile Club de l'Ouest) hanno annunciato che sarà svelata in ritardo per motivi amministrativi.

In un breve comunicato apparso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter, la ACO ha annunciato che la entry list con le 62 macchine che prenderanno parte alla 24 ore più celebre al mondo sarà pubblicata più avanti, ma sempre questa settimana.

Non è chiaro se la mossa sia legata alla decisione di Peugeot di non prendere parte alla gara con la sua nuova 9X8 Hypercar o alla partecipazione della G-Drive, squadra russa di spicco nella classe LMP2.

L'ingresso di G-Drive è stato fatto sotto bandiera della federazione automobilistica russa, ma la pubblicazione della entry list era prevista oggi, dunque appena qualche giorno dopo l'annuncio della F1 riguardo al Gran Premio di Russia: "Al momento non ci sono le condizioni per correre a Sochi".

Per ciò che riguarda lo sport in generale e la situazione politica tra Ucraina e Russia, la FIFA ha annunciato che la nazionale di calcio russa potrà continuare a inseguire la qualificazione per i Mondiali di calcio che si terranno proprio quest'anno in Qatar.

Tornando alla 90esima edizione della 24 Ore di Le Mans, al di là della mancanza delle due Peugeot, è previsto che Glickenhaus correrà con 2 vetture, dunque aggiungendo una 007 LMH nella classe Hypercar. A questo punto potrebbe avvenire anche la seconda iscrizione di una Corvette C8.R accanto alla vettura che quest'anno correrà per intero la stagione.