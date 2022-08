Video | Tutti i segreti di Le Mans 2022, Episodio 3

Caldarelli: "Lamborghini LMDh l'ennesima sfida con poco tempo"

Il pilota abruzzese di Lamborghini è stato nominato per sviluppare e guidare il nuovo prototipo in arrivo nel 2024, per il quale metterà a disposizione le sue qualità sportive ed umane accumulate in una carriera da giramondo, dove culture e approcci differenti di mischiano alla passione per i motori.