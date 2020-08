Ufficiale: la 24h di Le Mans 2020 sarà a porte chiuse

Niente da fare: la 24h di Le Mans 2020 si disputerà a porte chiuse, come annunciato ufficialmente oggi.

Questa è la decisione estrema presa da Automobile Club de l’Ouest e prefettura della Sarthe, che inizialmente avevano studiato un sistema per accogliere anche solo parzialmente il pubblico.

L'88a edizione dell'evento francese, che è in programma il 19-20 settembre, in un primo momento pareva poter svolgersi con i fan situati in zone delimitate e con numero ristretto di biglietti disponibili.

L'aumento dei casi di Coronavirus in tutta la Francia ha però vanificato ogni sforzo da parte degli organizzatori, che d'accordo con le autorità e la FIA hanno preferito non correre rischi e rinunciare al pubblico.

"Purtroppo l'88a edizione della più famosa gara endurance al mondo resterà negli annali per l'assenza del pubblico - ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente ACO - Nelle ultime settimane abbiamo pensato a più soluzioni per avere gente in pista, seppur con numero limitato. Sfortunatamente gli eventi di massa negli ultimi tempo non possono svolgersi in una situazione come quella attuale, quindi in accordo con le autorità abbiamo preso la decisione di correre a porte chiuse".

"C'erano troppi interrogativi su come preservare salute e sicurezza, sappiamo che per i fan è un enorme dispiacere, ma la loro salvaguardia alla fine non ha reso difficile la decisione da prendere; in casi come questi non si può compromettere nulla in termini di sicurezza. Il nostro servizio media darà modo a tutti di vedere la 24h tramite i nostri canali. Siamo sicuri che tutti capiranno e ci sosterranno in questo momento".

In termini di porte chiuse al pubblico, anche per la stampa i posti saranno limitati.