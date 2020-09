Porsche rivela la livrea speciale per la 24h di Le Mans

Le livree celebrano la vittoria del 1970 della Casa di Weissach, ottenuta con la 917 di Richard Attwood ed Hans Herrmann.

La vettura #91 avrà gli stessi colori, il bianco ed il rosso, utilizzati da Attwood ed Hermann in quell'anno, mentre la #92 avrà il nero al posto del rosso.

Le due Porsche 911 RSR-19 della Manthey saranno guidate dagli stessi piloti per il terzo anno consecutivo, con Gianmaria Bruni, Richard Lietz e Frederic Makowiecki sulla #91 e Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Michael Christensen che divideranno la #92.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor Photo by: Porsche Motorsport #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: Porsche Motorsport

Si tratta anche della prima volta in cui la 911 RSR-19, che ha sostituito la precedente generazione di 991 RSR all'inizio della stagione 2019/2020 del WEC, correranno a Le Mans.

"Siamo in competizione in circostanze completamente diverse" ha commentato il responsabile del programma WEC della Porsche, Alexander Stehlig. "Le condizioni climatiche di settembre sono diverse rispetto a giugno (quando si corre normalmente a Le Mans)".

"Ci sono ancora alcune incognite in termini di meteo, temperature e pneumatici. Utilizzeremo i dati raccolti nel WEC e nell'IMSA, nonché gli approfondimenti ottenuti dai test, in modo da poter sperare di essere in ordine per la prima sessione di prove libere".

"Qui stiamo correndo per la prima volta con la 911 RSR-19. Non è una novità solo per noi, ma anche per l'ACO, che gestisce il BoP. Abbiamo piena fiducia nella competenza dei nostri specialisti".

"Rimangono comunque invariati i due equipaggi. Questo sarà il loro terzo anno di lavoro insieme a Le Mans. Questo è un punto di forza su cui dobbiamo lavorare".