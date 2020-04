Motorsport Heroes: Kristensen racconta la sua prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans

Tom Kristensen ha conquistato la prima delle sue nove vittorie della prestigiosa gara endurance con il team Joest Racing, con cui ha anche raccolto numerosi successi sotto il brand Audi. Ma la vittoria del 1997 è arrivata con la TWR Porsche WSC-95, condivisa con i veterani della Formula 1 Michele Alboreto e Stefan Johansson.

‘Mr Le Mans’ ricorda: “Quando guidavo di notte, erano circa le 3, sapevo che quella sarebbe stata la chiave – e mi ha colpito in quel momento – ho capito che mi trovavo in un team che aveva la possibilità di lottare per il podio”.

“I tempi sul giro miglioravano sempre di più – prosegue - ho continuato ad andare e all’improvviso Ralf Juttner, il team manager, mi ha detto alla radio ‘Schnellste runde, schnellste runde, Tom’, che vuol dire giro veloce. Al giro successive ha aggiunto ‘Giro record, giro record! Continua così, ragazzo, continua così!’. Sai...un Tedesco che ti parla in inglese...[risate degli altri al tavolo]...ero davvero felice”.

“Abbiamo raggiunto e superato una delle vetture che ci erano davanti ed abbiamo vinto la gara. Non mi sono mai sentito in quel modo prima di allora, niente mi ha stancato più della 24 Ore di Le Mans”.

Pandey, che ha scritto anche il pluripremiato film Senna, in questi 111 minuti di lungometraggio intervalla i racconti degli eroi del motorsport che raccontano le loro storie con immagini di archivio e testimonianze di prima mano.

