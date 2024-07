MissionH24: H24EVO con tecnologia McLaren Applied di FE e MotoGP

I primi test ufficiali dell'H24EVO, previsti per la 24 Ore di Le Mans del 2025, dimostreranno il potenziale di questa unione. Il logo ATLAS GT di McLaren Applied apparirà sulla livrea del prototipo elettrico a idrogeno.

In quanto pionieri dell'innovazione negli sport motoristici, MissionH24 e McLaren Applied sono perfettamente in sinergia. McLaren Applied fornirà una serie di soluzioni che consentiranno agli ingegneri di MissionH24 di ottimizzare le prestazioni dell'H24EVO, che beneficerà inoltre di un supporto tecnico di fama mondiale.

La collaborazione tra MissionH24 e McLaren Applied giunge all'alba di una nuova entusiasmante era di innovazione sostenibile nel motorsport. Il quadro è stato definito: l'introduzione dell'idrogeno alla 24 Ore di Le Mans a partire dal 2028, per una competizione a zero emissioni di CO2.

Con lo sviluppo della H24EVO, la prima auto a idrogeno controllata dalle soluzioni McLaren Applied, MissionH24 e McLaren Applied si impegnano a superare i limiti delle prestazioni con tecnologie a zero emissioni.

MissionH24 prototype Foto di: ACO

La VCU-500 è la centralina di controllo del veicolo di ultima generazione di McLaren Applied, progettata specificamente per le corse elettrica e ampiamente utilizzato in Formula E. L'unità funzionerà come unità di controllo principale del veicolo sull'H24EVO, fornendo funzionalità di controllo del gruppo propulsore e del telaio, interfacciandosi con tutte le altre unità elettroniche della vettura.

La VCU-500 renderà disponibile una grande quantità di dati, registrando fino a 2.000 parametri contemporaneamente. Questa capacità fornirà un'analisi completa delle prestazioni, consentendo ai team di perseguire la strategia ideale per ottimizzare le prestazioni della vettura.

La VCU-500 è supportata da una catena di strumenti software completa, tra cui McLaren Control Toolbox (MCT), che consente agli ingegneri di MissionH24 di sviluppare strategie di controllo personalizzate utilizzando MATLAB Simulink e System Monitor per calibrare e configurare la VCU-500.

MissionH24 beneficerà anche degli strumenti di simulazione vTAG, utilizzati per testare il codice prima di distribuirlo sull'H24EVO e per eseguire simulazioni su dati live e post-elaborati.

MissionH24 prototype Foto di: ACO

ATLAS GT

ATLAS, il software di analisi dei dati di McLaren Applied, è un potente pacchetto progettato per ottenere, distribuire, visualizzare e analizzare i dati delle auto da corsa. E' ampiamente utilizzato negli sport motoristici di alto livello, per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dei veicoli e per l'analisi e l'elaborazione dei dati dopo gli eventi. Gli ingegneri di MissionH24 lo sfrutteranno per monitorare costantemente le prestazioni dell'H24EVO, al fine di ottimizzare le prestazioni del gruppo propulsore e del telaio.

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

L'H24EVO utilizzerà il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) di McLaren Applied, che equipaggia anche la MotoGP. Con una precisione di prim'ordine, il sistema fornisce informazioni arricchite, parametri di dati aggiuntivi come l'umidità dell'aria, la temperatura del cerchio e la temperatura della carcassa del pneumatico. Il sistema offre al team MissionH24 un monitoraggio completo delle condizioni del pneumatico H24EVO in pista.

MissionH24 prototype Foto di: ACO

Richard Saxby, Direttore Motorsport di McLaren Applied: "Siamo orgogliosi di sostenere questo entusiasmante progetto che dimostra il potenziale dell'idrogeno nelle gare endurance e alla 24 Ore di Le Mans".

Sam Guest, responsabile di telemetria, controllo e analisi presso McLaren Applied: "Il nostro pacchetto di analisi VCU-500, il sistema di pressione degli pneumatici e ATLAS GT forniranno a MissionH24 i più recenti sistemi di controllo e strumenti di analisi per ottimizzare le prestazioni dell'H24EVO".

"Non vediamo l'ora di vedere la vettura in pista e di supportare i nostri colleghi di MissionH24 nel raggiungimento dei loro entusiasmanti obiettivi e nel dimostrare il futuro della mobilità a idrogeno nella più impegnativa delle gare di durata".

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest e co-presidente di MissionH24: "Il nostro programma dedicato all'impiego dell'idrogeno nelle gare Endurance richiede collaboratori determinati a dimostrare le prestazioni e il valore ambientale di questa energia nelle corse automobilistiche".

"McLaren Applied si unisce a questo team di aziende impegnate al nostro fianco dal 2018, quando MissionH24 è stata ufficialmente lanciata, ed è fonte di grande soddisfazione. Con H24EVO, stiamo entrando in una nuova fase cruciale per l'idrogeno nelle corse".

Jean-Michel Bouresche, AD di H24Project e co-presidente di MissionH24: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a McLaren Applied nel gruppo dei partner tecnici di MissionH24. Ci aspetta una grande sfida tecnologica e l'esperienza di McLaren Applied sarà preziosa per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi tecnici e sportivi".