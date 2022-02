Le migliori gare del 2021: Il (mezzo) colpo al cuore di WRT

Carica lettore audio

Sarà una delle più classiche e noiose 'frasi fatte', ma quando uno dice "Non è mai finita fino a quando non sarà finita", specialmente nello sport andrebbe presa alla lettera.

Se da un punto di vista i caratteri di certe persone hanno tanto da insegnare in termini di combattività e tenacia, dall'altro la storia dice che non si può cantare vittoria troppo presto.

Sul primo aspetto, citando il Campione di basket Carlton Myers, il suo "Un uomo è vincente quando non si arrende" pronunciato alla vittoria dello scudetto 2000 con la Fortitudo Bologna dopo una marea di finali perse e sfortune patite con la squadra felsinea, ha tanto da ispirare chi gliela dà su un po' troppo facilmente.

Dall'altro lato, e venendo ad argomenti pistaioli più consoni a noi, la 24h di Le Mans 2021 ci ha regalato una replica del dramma vissuto dalla Toyota nel 2016.

Allora, i giapponesi avevano dominato l'84a edizione della celebre gara sul Circuit de la Sarthe, ma la TS050 Hybrid #5 con Kazuki Nakajima al volante si ammutolì clamorosamente a 6' dal termine, con il giapponese che oltretutto tagliò il traguardo nel tentativo di ripartire, mettendosi di fatto nell'impossibilità di completarlo e venendo dichiarato ritirato.

#5 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid: Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima Photo by: Simon Winson

La vittoria assoluta e in Classe LMP1 andò alla Porsche, che era a mezza pista dalla Toyota e ormai in procinto di accontentarsi della piazza d'onore. E a pochi anni di distanza, la storia si è ripetuta, stavolta in LMP2 e probabilmente in modo ancor più assurdo, crudele e drammatico.

In testa alla categoria con un buon vantaggio nonostante un sensore malmesso da qualche ora, la Oreca 07-Gibson #41 è finita K.O. proprio all'ultimo giro. E quando diciamo ciò, è proprio perché quella sarebbe stata l'ultima tornata, visto che il tempo sul cronometro stava scadendo con gli ultimi secondi ad esaurirsi.

Il quarto round stagionale del FIA WEC 2021, da sogno ormai realizzato, si è quindi tramutato in un vero e proprio incubo per i poveri Robert Kubica, Louis Delétraz e soprattutto Yifei Ye, in quel momento alla guida dell'auto del Team WRT.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye Photo by: Paul Foster

Boato del pubblico, urla di disperazione dai box, il cinese non è riuscito ad effettuare alcun reset sul suo mezzo. La centralina ECU ha mandato all'aria il primato a pochi km dalla bandiera a scacchi quando tutto sembrava scritto.

Ye si è fermato poco dopo il ponte "Dunlop"; tutto spento e bruciante ritiro, ma delusione mitigata nel box di WRT perché al secondo posto in quel fragente c'erano gli altri portacolori della squadra belga.

Robin Frijn, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg sono così passati in testa con la Oreca #31 andando a trionfare, sicuramente con loro meriti, ma anche con buona dose di fortuna. Che al tempo stesso è stata una jella nerissima per Ye/Delétraz/Kubica, ma a conferma che... "Non è mai finita fino a quando non sarà finita".

Il podio della LMP2 #28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist,#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #70 Realteam Racing Oreca 07 - Gibson LMP2, Esteban Garcia, Loic Duval, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images