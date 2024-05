Le Mans | Zinedine Zidane darà il via alla 24h nel 2024

Il vincitore della Coppa del Mondo con la Francia e di tre titoli della UEFA Champion League come dirigente del Real Madrid, è stato nominato starter ufficiale per l'evento dell'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore della gara.

Ciò significa che darà il via alle 62 vetture dell'enduro francese alle 16:00 del 15 giugno.

Zidane, 51 anni, ha dichiarato: "La 24 Ore di Le Mans non ha paragoni: è una gara iconica per chiunque ami gli sport motoristici, per le persone di tutto il mondo e una fonte di immenso orgoglio per la Francia".

"La mia testa è piena di immagini della gara, dei piloti leggendari, delle storie incredibili, anche se si tratta di immagini tratte da scene televisive o cinematografiche!"

"Essere realmente presente sarà la prima volta per me e, inutile dirlo, sono estremamente onorato di assumere il ruolo di starter".

Il presidente dell'ACO Pierre Fillon ha detto che Le Mans non avrebbe potuto sperare in uno "starter più prestigioso" per la 92a edizione dell'evento.

"Le Mans è un evento di fama mondiale che, nel corso della sua storia, ha accolto alcuni grandi nomi provenienti da diversi orizzonti", ha dichiarato.

"Zinedine Zidane è un'icona, uno sportivo il cui talento ha ispirato generazioni di fan".

Zidane segue la leggenda del basket NBA LeBron James nell'assumere il ruolo di starter onorario a Le Mans.

Tra i precedenti grandi nomi del mondo dello sport che hanno ricoperto la carica vi sono il 14 volte campione di tennis agli Open di Francia Rafael Nadal nel 2018, anno in cui lo spagnolo Fernando Alonso ha fatto il suo debutto a Le Mans, e il triplice oro olimpico di sci Jean-Claude Killy nel 2010.

Uno dei compagni di squadra di Zidane nella nazionale di calcio francese che vinse la Coppa del Mondo del 1998 in casa ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans.

Si tratta del portiere Fabien Barthez, che ha partecipato alla classica francese per tre volte tra il 2014 e il 2017.

La prima volta ha corso con una Ferrari 458 GT2 Italia gestita dal team Auto Sport Promotion e poi ha partecipato due volte alla gara nel '16 e nel '17, a bordo di una LMP2 Ligier-Nissan JSP2 gestita dalla Barthez-Panis Competition.