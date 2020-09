Le Mans: Visser e Abril al posto di Legge e Sekiguchi

Cambi in corsa anche per CarGuy Racing e Richard Mille Racing quando siamo a 10 giorni dalla 24h di Le Mans 2020.

Yuhi Sekiguchi, che avrebbe dovuto salire sulla Ferrari 488 #70 della squadra giapponese assieme a Kei Cozzolino e Takeshi Kimura per dare l'assalto alla categoria LMGTE Am, è rimasto bloccato in Giappone dalle restrizioni dovute al Coronavirus, per cui non riuscirà ad arrivare in tempo in Francia per osservare il periodo obbligatorio di quarantena di 15 giorni prima di prendere parte alla gara.

Mentre Cozzolino e Kimura sono già in Europa, Sekiguchi non ha potuto seguirli nel medesimo periodo essendo impegnato anche in Super GT e Super Formula, incappando quindi nei problemi sugli spostamenti internazionali.

Come sostituzione, la CarGuy Racing è corsa ai ripari avvalendosi del francese Vincent Abril, che a Le Mans ha già corso con Proton Competition in passato.

In casa Richard Mille Racing, invece, la notizia nell'aria era che Katherine Legge non ce la farà a recuperare in tempo per la gara del 19-20 settembre, dato che è ancora convalescente in seguito al brutto infortunio riportato nel round della ELMS al Paul Ricard.

Volendo mantenere una line-up tutta al femminile per la sua LMP2 #50, la compagine svizzera ha scelto di affiancare a Sophia Floersch e Tatiana Calderon l'olandese Beitske Visser, che già aveva corso con il team proprio a Le Castellet.

Informazioni aggiuntive di Jamie Klein